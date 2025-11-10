大陸就是我的第二個家

“大陸就像我的第二個家一樣。”2004年出生於台灣台北的蔡秉諺就讀於華中師範大學新聞傳播學院。蔡秉諺4歲時，爸爸被派到上海工作，他就跟隨家人到上海生活。每年春節，蔡秉諺都會回台灣，在他看來，未來不論是留在大陸還是回到台灣，他都很樂意，因為兩岸都是他的家。



在大陸生活多年，蔡秉諺認為大陸進步非常快，科技發展迅速，與台灣很多人的刻板印象都不同。“武漢的空軌以及無人出租車蘿蔔快跑，包括深圳的無人機外賣，這些都非常現代化，由於我現在在武漢上學，我的感受非常深。最近的時事報導高鐵動車最高時速已經達到了450公里，科技發展太快了。”蔡秉諺感嘆道。



蔡秉諺說，台灣目前還是主要以現金支付，也有手機支付，但是還沒有普及。“大陸很早就開始支付寶微信這樣的手機支付，現在人們出門帶個手機就非常方便了。”



談到在大陸的生活感受，蔡秉諺表示特別安穩和幸福。“我覺得治安做得還是挺好的，例如女性在凌晨三四時還可以放心出門。”



“另一個打破刻板印象的點是，來到大陸後並沒有一些人想象中的歧視台灣人。”蔡秉諺說，來到大陸後，結交的老師朋友都很友善，都非常好奇台灣生活，想要瞭解台灣的風土人情。



“台灣最美的風景是人。”談到台灣，蔡秉諺介紹道，“台灣不是大家想象中的一個非常現代化的都市，台灣的建築都存在著一些歷史歲月流逝的痕跡，會跟大陸這邊不太一樣”。