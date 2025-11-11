中評側記：品味千年慶州的古韵今味

慶州住宿“九皇Stay”全景。（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州11月11日電（記者 崔銀珍）在四天三夜繁忙的APEC峰會周採訪日程中，中評社記者發現，慶州並非一座僅以莊嚴遺跡著稱的“博物館之城”。千年歷史之上，籠罩著今日的風采，醞釀出別處難尋的獨特風情與韵味。



悠久的傳統與新潮的感性，何以如此自然地交織共生？在APEC的熱潮中，記者抽身片刻，通過在慶州所體驗的休憩、風味與活力，探尋了這一答案。



休憩：在傳統氤氳中度過的一夜，“九皇Stay”



本次旅程的據點是“九皇Stay”（Guhwang Stay）。深夜採訪結束後抵達的住處，並非華麗的酒店，而是將靜謐的韓屋風情現代演繹的空間。這不僅是一處住宿之所，更是體驗慶州這座城市文化底蘊的第一步。在令人暫時忘卻繁忙採訪的寧靜中，它靜靜訴說著慶州如何守護傳統，並與現代相融共生。



風味與雅致：品味新羅金冠，“校村三百年家”與“待佳人來時路”



談論在慶州的體驗時，絕不能略過“美食”。尤其是在校村韓屋村遇到的“金冠花拌飯”，堪稱此行的點睛之筆。在散發著三百年古宅氣息的“校村三百年家”中，眼前的這碗拌飯，與其說是一份食物，不如說是在面對一件新羅的瑰寶。五彩繽紛的食用花卉和野菜堆積在米飯上，其形態仿佛象徵著新羅的“金冠”。



“校村三百年家”的老板向記者說道：“這碗拌飯，就是慶州本身。正如味道和香氣各異的食材融合在一起，營造出‘和諧’的味道一樣，慶州也是將新羅的歷史、朝鮮的儒家文化以及當今的潮流趨勢一同‘拌’在了一起，成就了獨特的風韵。”這碗“金冠花拌飯”中，蘊含著慶州的飲食文化哲學。它不僅是果腹的食物，更是讓人“品味”和“體驗”當地歷史與文化的媒介。



用餐後，記者移步至位於校村韓屋村內的傳統茶館“待佳人來時路”（GounNim Osineun Gil）。在充滿韓屋風情的茶館裡，點了一杯熱氣騰騰的雙和茶和一份精心製作的手工茶點。喝上一口濃鬱熬制的雙和茶，連日來堆積的疲勞仿佛如冰雪般消融。遵循傳統方式製作的茶點，味道不具刺激性，卻蘊含著深厚風味，在繁忙運轉的APEC現場之外，贈予了一份別樣的“慢生活美學”。