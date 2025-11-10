演員貴在真摯　無問東西

2024年12月下旬的北京，朔風正緊。東五環外一間排練場內，央華戲劇導演王可然忽而朗聲大笑。一眾演員目光隨之投向門口，只見一位身形壯碩的中年男子正闊步走來。他配合地摸了摸剛剃的光頭問：“看看我的新‘髮型’怎麼樣？”掌聲和歡呼聲隨即點燃了現場氣氛。這位風趣的“光頭大漢”，正是知名台灣演員趙文瑄。



不久之前，他在話劇《鰐魚》中梳著花白背頭扮演貪官單無憚；在《日出》中頂著光頭演繹銀行經理潘月亭。他說，很多朋友看過之後都講，“要是有一個中文版本要排，你應該去演李爾王！” “英文版的我也能演。”趙文瑄說，演過中國的著名話劇後，自己也願意嘗試西方名劇，“一定會有東西碰撞感，但其實人性相通的地方多於所謂的差異，差異是外在的，內心是相通的。”



一見潘四誤終身



說起2024年12月31日至2025年1月2日正式公演的央華版《日出》，導演王可然和劇本總監、戲劇構作萬方（曹禺之女）都給予了演員自由發揮的空間。趙文瑄借機“夾帶私貨”，在被何賽飛飾演的情人陳白露反問“你怎麼這麼相信自己的魅力”時，這位潘月亭直言自己年輕時也是帥哥一枚，一句脫口而出的“一見潘四誤終身”引得排練場全場爆笑。



事實的確如此。趙文瑄被大陸觀眾所熟知，正是源自《大明宮詞》中的名場面——太平公主一見薛紹誤終身。從史料記載“何彼襛矣，華如桃李”的薛駙馬，到張愛玲筆下“最合理想的中國現代人物”的佟振保，趙文瑄塑造了諸多英俊儒雅的影視形象。網絡上至今流傳著他“顔值通殺古今”的帖文，知乎上的一篇高贊文章更直言，“說到中國式的美男子，怎麼能繞過他”。但“流光容易把人拋”，縱是趙文瑄，也繞不過歲月的痕跡。



如今的他，體態發福、須發漸白，接演的角色形象，也從風度翩翩變成了大腹便便。惟其心態一如既往的鬆弛，在觀眾驚呼“英雄垂暮”時，趙文瑄卻自嘲“酒窩尚在，只是豬顔改”。



已逾花甲的趙文瑄，如今在寧波鄉間獨居，與貓狗草木為伴。他說，從1993年踏入影視圈到2018年，自己幾乎都沒有真正休息過，演戲變成一種常態和慣性，甚至在一部戲演完之前，就已經知道下一部在哪裡演。“直到2018年，我養的第一只貓咪回喵星（去世）了，我受到很大打擊，不想再工作，2020年又摔斷了腿，那時候對表演已經有點意興闌珊，覺得自己似乎該退休了。”



“直到王可然導演邀請我來主演《鰐魚》，話劇不但是一個新的體驗，也重新燃起我的創作動力。”趙文瑄透露，從藝30多年來，自己直至今年才真正走上話劇舞台，首秀便是莫言的《鰐魚》，接著又幾乎無縫銜接到曹禺名劇《日出》。他坦言，《鰐魚》結尾男主角單無憚的一段十幾分鐘獨白，是演藝生涯最大的一個挑戰。



“一開始，我覺得這輩子可能都背不下來，因為台詞不是在講一個連貫的、有邏輯的故事。”趙文瑄說，後來導演給劇組放了一星期假，他回到寧波鄉下的家，一邊爬山、遛狗一邊背台詞。“有狗狗相伴，有山上的小徑和天光雲影，我把台詞跟我的心境結合起來，在放鬆自然的環境裡背下了這段非常大量的台詞。” 經過這次“初體驗”，趙文瑄在接到話劇《日出》的邀約時感到興奮而從容。多個版本的《日出》都沒有強調潘月亭是光頭形象，但因剛演過《鰐魚》，趙文瑄遂決定吃胖一點，再把頭剃光，以此來擺脫觀眾的既定感覺，通過誇大角色的詼諧感來增加戲劇張力。



導演王可然在聯排後評戲時說：“趙老師剛演完《鰐魚》（年終加演），但一見潘四的光頭，我就非常期待。果然，味道對了。”