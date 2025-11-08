快評：蔣萬安或下月訪滬　上海灘再起旋風

中評社快評／媒體報導，2025台北上海城市論壇將在12月25日到27日在上海舉辦。台北市長蔣萬安7日說，時間還沒有定，要跟上海持續協調。從目前情勢看，雙城論壇下月舉辦的可能性很大，蔣萬安將會再訪上海，屆時可能再掀起一股旋風。



由上海市政府和台北市政府在滬台兩地聯合主辦的“雙城論壇”，是兩岸交流的重要平台，從2010年開始，從未中斷。疫情期間，雙城論壇以視訊方式開會。2023年8月，蔣萬安的訪滬之旅是雙城代表相隔3年後首次親身會面，既衝破熒幕的隔膜，也尋回一些失去了的兩岸溫度。



是次為蔣萬安出任台北市長後首次訪滬。蔣萬安外貌俊朗、活力十足，在雙城論壇上脫稿演講、金句連連，讓人印象深刻。訪滬期間，蔣萬安參訪了上海豫園，體驗“夜經濟”，受到民眾熱情歡迎。蔣萬安又與台青在上海體驗共享單車，活力四射。



一旦下月訪滬成行，蔣萬安又會有什麼精彩、吸眼球的行程安排？因為近期台灣島內政治局勢、台海局勢均發生很大變化，有利兩岸交流，相信蔣萬安會有超越第一次、更從從容容的表現。



上一次，蔣萬安說：大時代會影響個人的命運，但個人的選擇會影響生命意義與價值。蔣萬安又展示其內心對於兩岸關係的看法：“兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該‘過盡千帆皆不是’，可是也不能一廂情願的認為‘輕舟已過萬重山’，在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維。”



蔣萬安既在思考一座城市在大時代裡可以扮演怎樣的角色？同時，他也在思考、扮演著個人的重要角色。