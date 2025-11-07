習近平出席福建艦入列授旗儀式並登艦視察

11月5日，我國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。這是習近平向福建艦艦長、政治委員授予軍旗。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月7日電／據新華社報導，我國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。



十一月的三亞，海闊天高，碧波浩瀚。軍港內，福建艦踏海而立、滿旗高懸，山東艦伏波相伴，來自海軍部隊和航母建設單位的代表2000餘人在碼頭整齊列隊，氣氛隆重熱烈。



下午4時30分許，入列授旗儀式開始，全場高唱中華人民共和國國歌，五星紅旗冉冉升起。儀仗禮兵護衛著八一軍旗，正步行進到主席台前。習近平將八一軍旗授予福建艦艦長、政治委員。福建艦艦長、政治委員向習近平敬禮，從習近平手中接過八一軍旗。習近平同他們合影留念。入列授旗儀式在中國人民解放軍軍歌聲中結束。



習近平對我國航母建設發展一直很關注。儀式結束後，習近平登上福建艦，聽取我國航母建設發展工作匯報，瞭解航母體系作戰能力生成、電磁彈射系統建設運用等情況。



寬闊的飛行甲板上，4道阻攔索、3個彈射起飛位格外醒目，殲－35、殲－15T、空警－600等新型艦載機依次停放。習近平聽取甲板功能布局介紹，不時駐足察看裝備設施。習近平同艦載機飛行員親切交流，詳細詢問飛機技戰術性能和電磁彈射特點優勢，觀看艦載機彈射放飛流程演示。身著多種顔色馬甲的航空保障人員看到習主席到來，紛紛圍攏過來，向習主席問好，報告各自崗位和主要職責。習近平勉勵大家不斷提升專業技能和打仗本領，為福建艦戰鬥力建設貢獻力量。



隨後，習近平前往福建艦艦島，登上塔台，瞭解飛行指揮和起降運行情況。習近平進入駕駛室，察看值勤戰位，在航泊日志上鄭重簽名。習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術。他來到彈射綜合控制站，仔細觀摩工作流程，按下彈射按鈕，甲板上空載的動子如離弦之箭彈向艦艏。習近平十分關心艦上官兵生活，專門來到餐廳和士兵艙，察看飲食和住宿保障情況，同士兵們親切交流，叮囑各級搞好各方面保障，讓廣大官兵更好投身部隊建設和備戰打仗。



離別時，全艦官兵依依不舍，在飛行甲板和碼頭整齊列隊，向習主席敬禮，齊聲高呼“聽黨指揮、能打勝仗、作風優良”。