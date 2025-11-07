青年建築師陳國棟——激活鄉村建築文化基因

無名營造社塘口工作室夜色。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京11月7日電／據人民日報海外版報導，青年建築師陳國棟曾在日本學習、生活8年，期間在京都創立建築事務所“無名營造社”。2017年，懷揣對中國鄉村建築的深厚情懷，他攜團隊歸國，先後在貴州省黔東南苗族侗族自治州與廣東省開平市塘口鎮設立工作室，深耕鄉村建築營造及研究，探索適應新時代的鄉土建築實踐。



潛心研究



高中時代，身為美術生的陳國棟曾隨學校師生赴湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰古城寫生。臨江而建的吊腳樓、古朴的城墻與城樓等傳統建築，在他心中烙下了深刻印記。



本科畢業後，對傳統建築的濃厚興趣指引他東渡日本深造。在東京多摩美術大學、京都府立大學相繼攻讀碩士與博士的歲月裡，他常常到日本鄉村進行調研。



漸漸地，他找到了研究方向——以日本鄉村木構建築為方向，探索傳統與現代建築的融合、鄉村復興及災後重建等領域。



同時，陳國棟的目光始終未離開國內的傳統建築。他頻繁奔赴黔東南地區調研，在木質榫卯的建築群間探尋中國木構建築的獨特樣態。



博士畢業後，陳國棟在日本京都創辦了建築事務所“無名營造社”。談及命名緣由，他表示源於對“造房者身份”的思考：“在尚無建築學與建築師職業時，造房者究竟是匠人，還是隱性的建築師？”



“他們留下了許多優秀建築，至今仍是我們的研究對象。”陳國棟說，他希望借事務所致敬這群無名造房者，因此秉持“與民間默默無名的匠人共同勞作”的理念。



事務所在日本成立時，聚焦於華人老屋改造，以及咖啡廳、餐廳、民宿等商業空間的設計與建造，尚未真正觸及傳統建築改造，直到2017年——陳國棟被策展人左靖發起的“茅貢計劃”所打動，才正式轉向中國傳統鄉村建築的營造。