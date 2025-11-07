我國牽頭制定的工業5G國際標準正式發布

中評社北京11月7日電／據經濟參考報報導，11月6日，市場監管總局消息顯示，近日，國際電工委員會（IEC）正式發布全球首個工業5G國際標準《工業網絡 5G通信技術 通用要求》。該標準由中國與德國聯合提出，由美國、法國、日本等多國專家協同攻關、共同研製完成，填補了工業5G領域國際標準的空白。



據介紹，當前，5G與工業的深度融合已成為推動全球工業數字化、網絡化、智能化轉型的核心引擎。該標準聚焦5G網絡在工業現場應用的基本架構、工作機制與維護管理，提供了多種5G與工業現場融合的應用場景用例，適用於5G工業無線通信系統從規劃、設計、建設到優化的全生命周期，為國內外用戶、設計單位及設備製造商在工業環境中部署和應用5G技術提供了統一的技術規範。



事實上，近幾年，我國信息通信行業發展成效顯著，5G應用已融入千行百業，算力規模居全球第二。生產領域，全國“5G＋工業互聯網”建設項目超過2萬個，一批“無人礦山”“黑燈工廠”“智慧港口”等新模式、新業態逐步壯大。



市場監管總局表示，該標準的發布，標誌著我國在“5G＋工業”融合應用領域取得里程碑意義的國際成果，為全球製造業的數字化轉型貢獻了中國智慧與中國方案。