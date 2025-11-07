AI上崗　今年“雙十一”智能購物成新亮點

中評社北京11月7日電／據經濟參考報報導，一年一度的“雙十一”大促正在火熱進行。記者注意到，在AI深度應用的背景下，今年的“雙十一”科技味兒更濃，電商平台與大模型公司紛紛布局，推動“對話即購物”成為新趨勢，在提升轉化效率的同時，也悄然重塑著流量入口的格局。



面對如何選擇孩子長高產品，“雙十一“怎麼買更划算等疑問，孫女士沒有自行查閱資料，而是直接求助AI。在綜合比較數據後，AI給出了明確建議，並提供了購買渠道、優惠組合及最佳下單時間等實用信息。“真的很方便！”她稱讚道。



今年“雙十一”，像孫女士這樣運用AI幫助購物決策的消費者越來越多。社交平台上，“‘雙十一’AI幫你搞定最優購買方案”等成為熱門話題。



大促節點雖然是購物盛宴，但面對繁復的滿減規則、預售定時，不少人仍感到筋疲力盡。AI的出現和深度運用，為提升購物體驗帶來了新的可能。



電商平台也紛紛瞄准這一契機，積極布局AI解決方案。天貓將今年定位為首個AI全面落地的“雙十一”，宣布AI技術將全面參與流量分發、消費者體驗和電商經營各個環節。京東則在“雙十一”前夕發布了京小智5.0，核心目標在於提升售前咨詢轉化率。



從已有數據來看，AI在提升購物轉化率等方面有所體現。比如，淘天數據顯示，今年以來，淘寶天貓押注投入AI產研，平台的算力提升40倍；用AI對20億商品進行重新理解與組織，大幅提升搜索與推薦的精準度，購買效率提升25%。



作為專注於AI與內容驅動的數字消費服務的科技公司，值得買科技在AI上布局較早。值得買科技集團CTO王雲峰對記者表示，從平台觀察來看，AI助力消費決策正在從嘗試階段進入普及階段。



“相比去年，今年用戶對AI輸出結果的信任度明顯增強，去年不少用戶仍會AI比價一遍、自己再驗證一遍，而今年更多用戶已直接采信AI結論，認為AI能更快、更客觀地整合海量信息。”王雲峰進一步介紹，AI已成為消費者購物“做功課”的核心助手，無論是智能比價、口碑整理，還是跨平台優惠路徑推薦，AI的使用頻次和轉化率都顯著提升。