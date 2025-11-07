2025生物原料大會在廣州花都盛大啟幕

大會現場（圖片來源：央廣網） 中評社北京11月7日電／據央廣網報導，11月6日，2025生物原料大會在廣州花都·中國美都舉行。活動邀請院士專家領銜分享、領軍企業代表共商發展，400餘名“政產學研用”各界精英，圍繞“技能照亮逐夢前程 妝耀盛世中國美都”主題，共同解鎖化妝品生物原料創新密碼，為美麗產業高質量發展注入強勁動能。



政策紅利與產業機遇雙向釋放



花都區相關領導在歡迎辭中表示，在廣州市委、市政府的大力支持下，花都區委、區政府勇擔廣州發展美麗經濟極先鋒重任，依托珠三角製造業基礎與粵港澳大灣區的區位優勢，通過積極推動功效原料、安全評估、品牌孵化等配套上下游企業集聚成勢，形成“原料供應—研發設計—生產製造—市場銷售”的完整化妝品產業鏈。截至2025年9月底，花都區83家規上化妝品生產企業累計產值已連續33個月保持10%以上的同比增速。



本次大會的舉辦，也將加速生物科技與美妝產業的深度融合，推動“中國美都”從產業集聚區向“全球美妝創新策源地”跨越升級。花都區也將持續深化“監管＋服務”雙輪驅動模式，以全周期、全方位的政策保障，護航化妝品產業高質量發展。



廣州市市場監督管理局相關領導則表示，生物原料是化妝品產業升級的“核心引擎”，期待大會成為創新成果的孵化平台，培育出更多具有國際競爭力的技術與產品，為行業發展注入新活力。



參與大會展銷的某企業則表示：“生物原料大會為企業提供了高效交流平台。在現場，上下游企業就在相鄰展位，當面洽談商務合作及技術趨勢更加便捷，而這也將為企業帶來更多發展機遇。”



重磅平台與合作項目在會上落地、簽約