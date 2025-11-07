攜手共築數智未來　我國推進全球互聯網發展

中評社北京11月7日電／據新華網報導，中國江南，美麗水鄉浙江烏鎮再次吸引世界目光。以“共築開放合作、安全普惠的數智未來——攜手構建網絡空間命運共同體”為主題的2025年世界互聯網大會烏鎮峰會將於11月7日開幕。來自全球多國的嘉賓將匯聚於此，在千年古鎮共謀“網事”未來。



隨著新一輪科技革命和產業變革加速推進，互聯網讓世界變成了“地球村”，國際社會越來越成為你中有我、我中有你的命運共同體。



順應信息時代發展趨勢，我國積極推進全球互聯網發展治理，不斷深化網絡空間國際交流合作，加快推動網絡空間創新發展、安全發展、普惠發展。



積極參與全球互聯網治理體系改革和建設



提出《攜手構建中非網絡空間命運共同體行動計劃（2025-2026）》、成立“中國在非洲互聯網企業合作網絡”……今年9月，2025年中非互聯網發展與合作論壇在廈門舉辦，進一步深化同非洲國家在數字領域的務實合作。



網絡空間是人類共同的活動空間，網絡空間前途命運應由世界各國共同掌握。



2015年12月，習近平主席在第二屆世界互聯網大會開幕式上提出，“各國應該加強溝通、擴大共識、深化合作，共同構建網絡空間命運共同體”，為深化互聯網領域國際交流合作提供了有力指引。



伴隨信息化浪潮迅猛發展，互聯網領域發展不平衡、規則不健全、秩序不合理等問題日益凸顯。



深刻把握信息革命發展大勢，2023年11月，習近平主席向2023年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式發表視頻致辭，鮮明指出“共同推動構建網絡空間命運共同體邁向新階段”，倡導“發展優先”“安危與共”“文明互鑒”，為不斷求索的互聯網世界點亮前行之路。