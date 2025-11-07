統籌安全與發展，推動建設開放型世界經濟

中評社北京11月7日電／據光明日報報導，11月5日，在由商務部主辦，中國人民大學合辦，中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）、全球領導力學院承辦的第八屆虹橋國際經濟論壇“開放貿易與安全發展”分論壇上，來自中外學界、戰略界、企業界與智庫機構的近20名專家學者展開深入討論。



“發展和安全是相輔相成、辯證統一的關係。在發展中固安全，在安全中謀發展，是中國共產黨治國理政的重大原則，也是推進中國式現代化的重要戰略保障。”中國人民大學黨委書記張東剛表示，開放是中國式現代化的鮮明標識，也是中國與世界深度融合、互利共贏的必然選擇。長期以來，中國堅持真正的多邊主義，推動普惠包容的經濟全球化，積極參與全球經濟治理，致力於建設開放型世界經濟。中國共產黨二十屆四中全會審議通過的“十五五”規劃建議也將“擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面”作為12項重要部署之一，強調以開放促改革促發展，與世界各國共享機遇、共同發展。



盧旺達發展委員會首席投資官米歇爾·烏穆倫吉也認為，開放貿易和安全發展並不是對立的關係，構建透明且具有包容性的貿易體系，能夠增進信任，進而成為和平的推動力，促進繁榮和發展。她說，近年來全球南方國家的發展得益於開放貿易，中國的“一帶一路”倡議、全球發展倡議以及中非合作論壇等合作機制，正在積極助力非洲推進基礎設施、工業化和數字化建設，為非洲實現長期可持續發展奠定了堅實基礎。中國在過去40多年中已成為開放貿易的典範，使數億人擺脫了貧困，成為全球南方國家的重要借鑒。對於全球南方國家來說，中國的開放不僅是一個機會，更是一個讓我們保持穩定的錨點。



美國哥倫比亞大學教授、聯合國前高級顧問傑弗裡·薩克斯認為，貿易是增長的引擎，也是實現安全發展的途徑，但是當前貿易正在遭受打壓。他認為，美國對開放貿易進行打壓的行為，更多出於政治因素，即美國政府試圖使用關稅政策、出口管制政策以及技術禁令，阻礙中國的經濟發展和崛起。令人欣慰的是中國的應對辦法，中國堅定認為開放貿易對全球具有重要意義，中國的目標是建立一個多邊體系，以確保並捍衛世界貿易組織規則持續有效。



“很明顯，開放與經濟增長的正相關關係其實非常突出。幾十年來，區域間以及國家間的不平等出現了極大幅的縮小，就是得益於貿易。”香港科技大學教授、經濟學家金刻羽表示，開放對大部分國家和人民而言都是一個巨大的機會，為了實現全球經濟的整體發展，我們需要積極維護開放貿易。