進博會：創新在中國，“腳步會越來越快”

中評社北京11月7日電／據光明日報報導，本屆進博會上，創新仍是最亮眼的關鍵詞。中外參展商攜461項新產品、新技術、新服務亮相，其中有近一半是全球首發。全球頭部企業齊聚進博會，其中多家醫療領域跨國企業攜多款聚焦慢性疾病、罕見病治療的醫療產品重磅亮相。



每年進博會上首發首秀的持續保持的“創新濃度”源於中國市場這片創新沃土的強大吸引力。從美妝科技革新到家電產品突破，從展品變商品到中外優秀企業合作，進博會持續為全球企業提供展示創新成果、拓展中國市場的重要機遇，也正成為觀察中國消費市場新趨勢的重要窗口。



首發首秀：創新產品聚焦前沿趨勢



首款頭皮光電護理儀器、採用納米芯片專利技術的美容儀、諾獎技術創新應用的護膚品……本屆進博會上，連續八年參展的歐萊雅集團帶來了多達26項新品的歷屆最強首發陣容，其中包括3個亞洲首發新品牌、4款全球及中國首發美妝科技，以及19款首發新產品。



十年來，歐萊雅在上海浦東設立的中國研發和創新中心累計投入達20億元。“世界上沒有其他盛會像進博會一樣，讓我們如此投入其中、全力以赴。”歐萊雅北亞總裁及中國首席執行官博萬尚表示，進博會始終聚焦全球最前沿的趨勢，匯聚創新人才，激發創新想法，搭建跨行業的合作橋梁。



來到鬆下展台，記者仿佛走進了一個個溫馨小家：“都市達人夫婦”“活力銀齡夫婦”“精致悅己之家”……鬆下以全球首創四筒全熱泵洗烘護一體機、軟魔方Pro按摩沙發、6恒氣候站等諸多首發首秀的智能家居產品定制出客廳、廚房、臥室等場景，為不同需求的人群打造專屬空間。



作為八屆進博會“全勤生”的鬆下集團，今年還首發鬆下中國AI戰略。“我們每年展出的主題和內容都緊隨中國社會的發展和消費趨勢的變化。”鬆下控股株式會社全球副總裁本間哲朗表示，中國不僅是製造大國、消費大國，更是創新大國、工程師大國。“很多在中國研發出來的創新產品已經開始為全球市場供貨，我相信這個腳步會越來越快。”