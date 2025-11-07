錨定全年經濟目標　多地明確四季度衝刺方案

中評社北京11月7日電／據經濟參考報報導，目前，31個省區市經濟運行“三季報”均已發布。“三季報”顯示，前三季度經濟大省挑大梁作用凸顯，中部地區發展提速，多地高技術製造業增速亮眼，成為增長新引擎。



在四季度的關鍵階段，近期各地密集部署四季度經濟工作，衝刺全年目標任務。其中，加力支持提振消費、完成重大項目年度投資任務、更大力度支持企業發展等成為重點。年底前，四川、湖南等多地將發放新一輪消費券，多項財政、金融助企政策也將落地。



從經濟總量看，廣東繼續領跑，前三季度實現地區生產總值10.52萬億元。江蘇緊隨其後，前三季度地區生產總值同樣突破10萬億元，達10.28萬億元。山東位列第三，前三季度實現地區生產總值7.71萬億元。浙江、四川、河南、湖北、福建、上海、湖南分列四到十位。前十位合計實現生產總值超60萬億元，大省挑大梁作用凸顯。



與去年全年相比，前三季度地區生產總值前十位排名保持不變。其中位列第十位的湖南前三季度地區生產總值首次邁上了4萬億元台階。



從經濟增速看，西藏、甘肅、湖北、寧夏等20省區市的經濟增速超過全國。其中，中西部地區表現亮眼，西藏以7.1%的增速位列第一；中部六省中，河南、湖北、湖南、安徽、江西增速均超過全國。湖北增速為6%，在總量前十省市中增速排名第一。



總值前十位的省市中，除了廣東4.1%低於全國增速、福建5.2%與全國增速持平外，其餘8省都高於全國增速。



從發展動能看，工業經濟發揮了穩增長壓艙石作用，特別是多地高技術製造業加速成長。



湖北前三季度經濟增速領跑經濟大省。數據顯示，前三季度，湖北規上工業增加值同比增長7.7%，高於全國1.5個百分點。高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長13.5%、10.9%。