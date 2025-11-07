紀檢監察機關堅決懲治群眾身邊“蠅貪蟻腐”

中評社北京11月7日電／據中央紀委國家監委網站消息，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上指出，要持續推動全面從嚴治黨向基層延伸。四次全會作出工作部署，持續深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，著力推動改革發展成果更多更公平惠及全體人民。貫徹落實全會精神，紀檢監察機關行動堅決有力。



近日，中央紀委國家監委網站連續刊發兩則通報：一是中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室、中央紀委辦公廳公開通報2起整治形式主義為基層減負典型問題，二是2025年1至9月全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況。加上此前發布的2025年9月全國查處違反中央八項規定精神問題月報數據，警示震懾的氛圍持續濃厚。通報的數據中，不少涉及群眾身邊不正之風和腐敗問題，背後都有具體案例支撐，釋放了懲治“蠅貪蟻腐”的強烈信號。



持續緊盯群眾身邊不正之風和腐敗問題，發現問題嚴查快辦。今年以來，上海市崇明區全力破解農村集體“三資”管理、醫藥衛生領域“骨頭案”“釘子案”等疑難複雜案件。截至11月6日，崇明區紀檢監察機關共處置問題線索376件，立案385人，留置27人。重慶市巫山縣紀委監委採取“紀巡審”聯動等舉措，查處群眾身邊不正之風和腐敗問題。從去年4月至今年11月6日，共查處相關問題251件、處分193人，留置19人，移送檢察機關8人，彰顯紀檢監察機關對“蠅貪蟻腐”零容忍的鮮明態度。



針對基層監督力量分散、不會監督等問題，湖北省秭歸縣紀委監委制定下發《工作指引》，從鄉鎮黨委政府、紀委監察室、職能部門、村（社區）等4個維度，制定27項措施，形成方向明確、責任清晰、措施具體的“路線圖”“任務書”，有力推動監督工作開展。本周一，秭歸縣郭家壩鎮紀委在依照《工作指引》開展監督工作時，捕捉到一條涉嫌套取鄉村振興項目資金的線索。據此，迅速查實某村幹部套取1.2萬元項目建設資金的問題，體現了《工作指引》在破解“專業監督難”方面的實踐價值。該縣梅家河鄉紀委書記向姜感慨：“以前是想監督但不會監督、想管但沒抓手、想聯動又沒人牽頭。現在我們有了方向和辦法。”這類創新打法，提升了監督穿透力和有效性。



紀檢監察工作是人心工作、群眾工作。山西省大同市天鎮縣紀委監委堅持以實際成效讓群眾可感可及，圍繞營養餐、物業管理等民生痛點，用“清單化公示＋滿意度測評”方式讓群眾參與整治全過程。近期，針對物業私自定價收取電費問題，縣紀委監委督促縣職能部門開展檢查，邀請居民對整治效果進行評價。最終，15個小區物業被依法立案並受到行政處罰，被責令退還違規收費。截至目前，共計退還35.8萬元，惠及2795戶7000餘人。本周，該縣紀委監委圍繞調研瞭解的情況，督促縣住建局、市場監管局等17個部門開展聯合行動，圍繞公示公開、安全隱患排查、問題整改等情況對全縣各小區物業進行檢查，發現問題、及時整改，確保群眾放心滿意。