牡丹江搭建實戰實訓平台　鍛造本領高強鐵軍

中評社北京11月7日電／據中央紀委國家監委網站消息，“這次直接參與專案，讓我真正在實戰中接觸到紀檢監察核心業務，解決了以前辦理職務犯罪案件少、審查調查經驗不足的恐慌，對精準定性量紀執法的理解更加深刻和直觀。”日前，在市級紀委監委專案鍛煉“結業”後，黑龍江省牡丹江市林口縣紀委監委第九紀檢監察室年輕幹部劉綏鑫再次被推薦到省紀委監委參與一線辦案。



劉綏鑫參加的是牡丹江市紀委監委開展的監督執法專業人才全員培養計劃。今年以來，該市紀委監委依托全市監督執紀執法專業人才培訓班，建立案件辦理人才庫，全方位建立了實戰訓練、跟案鍛煉、跟崗輪訓、聯合辦案等實戰練兵機制。



刀在石上磨，人在事上練。牡丹江市紀委監委有關負責同志介紹，這份年度培養計劃著眼的正是提升實戰技能。“通過分批次抽調各縣（市、區）、派駐紀檢監察組和委機關綜合部門幹部參與市本級案件辦理、案件審理等工作，重點提升線索分析、談話突破、調查取證、證據審核等核心技能。”



重大鬥爭一線是紀檢監察幹部增長才幹、錘煉本領的第一課堂。把幹部安排到正風肅紀反腐一線扎實歷練，推動以案代訓、強化實戰練兵，是幫助他們不斷提高政治素養和日常監督、執紀審查等本領的最佳途徑。



綜合運用輪崗練兵、以案代訓等方式，幫助年輕同志、經歷單一同志快速提升專業技能水平；選派業務骨幹參與重大案件查辦；安排新入職幹部到信訪接待窗口輪崗鍛煉……各地緊密圍繞核心業務、靶向發力，有針對性地補短板、強弱項，分級分類搭建多層次實踐鍛煉平台歷練幹部。



山東省萊陽市紀委監委根據幹部熟悉領域、業務專長、年齡結構等特點，分層分類選派班子成員、業務骨幹、年輕幹部等參加留置案件查辦。



“我們尤其注重安排機關綜合部門等缺乏辦案經歷的幹部，分期分批到專案組進行為期數月的跟案鍛煉。”萊陽市紀委監委有關負責同志告訴記者，今年以來已累計選派32名幹部，“11名幹部為首次參加，其中6名為綜合部門幹部，3名業務骨幹首次擔任專案組組長。”



在實踐鍛煉中，借助“師傅帶徒弟”“結對子”等形式，為幹部量身定制鍛煉崗位和培養計劃，指定經驗豐富的紀檢監察業務骨幹作為指導老師精準點撥，能在提升辦案效率的同時帶動幹部快速成長。