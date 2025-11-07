南豐縣紀委監委監督護航蜜桔產業發展

中評社北京11月7日電／據中央紀委國家監委網站消息，走進江西省南豐縣白舍鎮白舍村的南豐蜜桔園，只見嶄新的灌溉噴頭均勻噴灑水霧，桔園多處也安裝了誘蟲燈。“以前怕黃龍病，現在有了專家指導，我們種桔更安心了。”果農陳學明向走訪調研的縣紀委監委幹部說。



南豐蜜桔是南豐縣特產，被評為“國家地理標誌產品”“中國名牌農產品”。然而此前，部分鄉鎮因灌溉設施老舊、病蟲害防治不及時，曾一度導致果實品質參差不齊。



問題的解決，始於南豐縣紀委監委的一次“桔園走訪”。去年以來，該縣紀委監委聚焦蜜桔產業發展中的堵點難點，組建監督組，深入全縣12個鄉鎮開展調研，收集到灌溉設施維護不到位、農技指導和病蟲害防治不及時等數十條問題線索。



針對調研發現的問題，南豐縣紀委監委一方面向縣農業農村、水利等職能部門下發督辦函，推動蜜桔產業基礎設施提升項目落地；另一方面制定問題清單，下發通報，推動問題整改。同時，推動相關部門組織農技專家開展黃龍病防治培訓，手把手傳授病害識別、病樹砍伐與消毒流程。



“蜜桔是南豐的‘金名片’，也是全縣富民支柱產業，其產業發展直接關係群眾增收致富與鄉村振興大局。”南豐縣紀委監委有關負責同志介紹。該縣紀委監委聚焦蜜桔產業發展中的新情況、新問題，構建“室組地＋行業主管部門”協同監督機制，將監督觸角延伸至蜜桔種植、加工、銷售、品牌保護全鏈條，以精準監督護航蜜桔產業發展。該縣紀委監委緊盯惠農政策落實，通過開展惠民惠農補貼監督，嚴肅查處虛報冒領補貼問題，確保補貼資金精準發放至果農手中。聚焦安全生產與食品質量隱患，縣紀委監委聯合市場監管等部門，對蜜桔加工企業開展檢查，推動問題整改。截至目前，已立案查處涉蜜桔產業違紀違法黨員幹部6人。



南豐蜜桔品牌建設是產業發展的重要組成部分。此前，南豐蜜桔品牌聲譽一度受“以次充好”“假冒銷售”等問題衝擊。對此，縣紀委監委監督推動出台《南豐蜜桔區域公用品牌使用管理辦法》，明確公用品牌授權條件、使用規範及違規處罰標準。同時，督促相關部門推進品牌溯源體系建設。如今，在各方共同努力下，南豐蜜桔產業已形成“種植—加工—銷售—文旅”的全產業鏈發展模式，“小桔子”正變為鄉村振興的“致富果”。