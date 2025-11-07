福建加強校園廉潔文化建設　營造良好氛圍

中評社北京11月7日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，由福建省紀委監委、福建省委教育工委等單位聯合主辦的第二屆“廉潔福建·清清校園”廉潔文化周活動落下帷幕。該活動內容豐富、形式鮮活，吸引全省教育系統黨員幹部、學校師生積極參與。



在閩江學院舉辦的“青廉說”思政大課堂是廉潔文化周的首場活動，邀請來自9所高校的師生代表同台授課，以思政微課形式講述廉潔故事，將廉潔教育融入家國情懷、專業教學與校園生活，引導教育系統黨員幹部、學校師生從中華優秀傳統文化和百年黨史資源中汲取精神力量，推動廉潔教育可感可學、入腦入心。在閩江師範高等專科學校舉辦的廉潔文化藝術作品展上，全省34所高職院校創作的300餘件優秀作品集中亮相，將廉潔元素融入手工、書畫、征文等多種藝術作品之中，營造濃厚的崇德尚廉氛圍。在福建農林大學舉辦的“廉潔福建·清清校園”音樂詩會上，通過時空對話、沉浸式音詩畫、器樂演奏、歌舞等藝術形式，實現以詩樂融合，將廉潔元素轉化為具象的舞台呈現，生動演繹了林覺民、王荷波等八閩清廉代表人物的動人故事。



福建省紀委監委駐省教育廳紀檢監察組主要負責同志表示，持續開展“廉潔福建·清清校園”廉潔文化周活動是貫徹落實《關於加強新時代廉潔文化建設的意見》的重要舉措，旨在推動清正廉潔價值理念在八閩校園蔚然成風，為廉潔福建建設注入青春動能。