江蘇整治小區物業管理服務領域突出問題

中評社北京11月7日電／據中央紀委國家監委網站消息，物業管理是關係到居民安居的“關鍵小事”，更是促進社會安定的“民生大事”。今年以來，江蘇省紀委監委將小區物業管理服務突出問題列為省級重點整治項目，聚焦物業服務履約、住宅維修資金管理、公共收益管理、行業監管責任落實等關鍵環節，以集中查處典型案件為抓手，督促職能部門履職盡責，切實推動物業服務水平與居民生活質量雙提升。



整治要精準發力，摸清“病灶”是前提。在江蘇省紀委監委的監督推動下，今年6月至7月，該省住房和城鄉建設廳選取群眾投訴集中、矛盾突出的“問題小區”，開展“解剖麻雀”式深度調研，全面梳理2024年陽光信訪平台登記的信訪投訴線索，建立物業管理服務領域重點整治項目清單。針對基層與群眾反映集中的問題，以及信訪、12345政務熱線等渠道反饋的訴求，確定整治具體任務，實行“一問題一台賬”跟蹤整改機制。



辦案是最有力的監督。江蘇各級紀檢監察機關圍繞維修資金使用、物業公共收益管理、行業監管責任落實等整治重點，嚴查群眾身邊不正之風和腐敗問題。今年以來，全省小區物業領域共查處腐敗和作風問題709件，形成有力震懾。



南通市海門區委巡察機構強化“紀巡審”聯動監督，將小區物業管理服務突出問題整治納入巡察重點，通過線上“問卷調查”與線下“敲門行動”相結合，累計發放問卷1300多份、走訪群眾3500多戶，交辦問題526個，推動491個問題立行立改。同時，該區審計局對2021年以來1496個住宅維修資金使用項目開展審計，借助大數據分析比對，篩選出62個存疑項目。該區紀委監委與區審計局進行現場聯合勘察，發現項目現場與施工方案不一致、部分耗材價格畸高或同類不同價等8類問題，深挖嚴查黨員幹部與物業企業勾連謀私、失職瀆職等方面問題。



群眾滿意是檢驗整改成效的標尺。江蘇各級紀檢監察機關始終堅持以群眾滿意為根本標準，深化運用“群眾點題、部門答題、紀委監督、社會評價”機制，用心用情推動職能部門辦好一批群眾可感可及的民生實事。



小區公共區域的廣告收入、停車費……這些本應屬於全體業主的“共同財富”，過去常因管理不透明變成物業公司的“自留地”，賬目混亂無章、資金去向不明、挪用侵占等問題時有發生，群眾對此反映強烈。淮安市紀委監委監督推動相關部門開展公共收益審計與專戶管理試點，目前已完成全市110個小區的公共收益審計，將結餘的700萬元公共收益全部放入專戶管理，工業園區、生態文旅區提前實現公共收益專戶管理全覆蓋。



在淮安生態文旅區綠地二期小區，這一改變帶來的成效尤為直觀。該小區有3000多戶居民，每年產生公共收益約20萬元，如今動用這筆錢需經過嚴格流程，每一筆支出都公開晾曬，接受業主監督。去年以來，小區利用公共收益辦了幾件大事：為小區加裝400餘個監控攝像頭、對主幹道瀝青路面全面更新……