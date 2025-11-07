一帶一路應急管理部長會議三亞舉行

中評社北京11月7日電／據光明日報報導，近日，2025“一帶一路”自然災害防治和應急管理部長會議在海南省三亞市舉行，主題為“命運與共、建立快速高效的應急救援機制”。“一帶一路”自然災害防治和應急管理國際合作機制理事會主席、應急管理部部長王祥喜主持召開理事會會議，27個合作機制成員、4個合作夥伴代表、8個國際組織駐華代表以及有關駐華使節等出席會議。



王祥喜表示，自2023年11月“一帶一路”自然災害防治和應急管理國際合作機制正式成立以來，中方積極發揮主導作用，推動建成合作機制組織架構，落地14項合作舉措，通過實施千人培訓計劃強化技能提升，立足救援實戰錘煉應急救援能力，聚焦科普宣傳普及知識培育文化，持續深化多雙邊交流互鑒並取得積極成效。中方願秉持開放包容理念，與各方攜手深化合作，推動合作機制在助力各國完善災害治理體系、提升災害治理能力、守護經濟社會可持續發展中釋放更大效能，為高質量共建“一帶一路”貢獻應急力量。各方代表對合作機制成立以來取得的成效給予高度讚賞，一致表達了深化合作的強烈意願，表示將積極共建合作機制，在災害管理、安全生產、應急救援等領域持續深化合作，攜手提升自然災害防治和應急管理能力，推動全球災害治理體系建設，為構建人類命運共同體作出積極貢獻。



理事會會議審議批准合作機制章程修訂案，同意湯加、津巴布韋、格魯吉亞、馬拉維、岡比亞、科摩羅、洪都拉斯7個國家以成員身份加入合作機制，聯合國減災辦、亞洲備災中心2個國際組織以合作夥伴身份加入；正式宣布在合作機制下設立“一帶一路”企業可持續發展中心、“一帶一路”礦山標準國際化工作組；審議通過《2025“一帶一路”自然災害防治和應急管理部長會議聯合聲明》並提請部長會議發布。



據悉，“一帶一路”自然災害防治和應急管理國際合作機制正式成立以來，已有34個國家、3個國際組織成為合作機制成員或合作夥伴，合作成果惠及五大洲80多個國家。