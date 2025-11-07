“引大濟岷”工程啟動　大渡河攜手岷江潤澤

11月7日，在四川省雅安市天全縣，工程機械車輛在“引大濟岷”工程二郎山隧洞2＃施工支洞現場作業。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月7日電／據新華網報導，11月7日，將大渡河水引入成都平原的“引大濟岷”工程正式啟動建設。這項四川歷史上投資最大、線路最長的引水工程完工後，大渡河將實現與岷江“握手”形成雙水源，以解決成都平原缺水問題。



“引大濟岷”工程總工期為8年，取水點位於大渡河瀘定水電站壩址上游3.5公里處。工程分總幹線及南北兩幹線，通過綿延260餘公里的隧洞、管線等設施，引水至距都江堰水利樞紐直線距離100餘公里和40餘公里處的兩個交水點。



工程建設任務以城鄉生活和工業供水為主，兼顧農業灌溉，2040年工程將向成都平原引水13.89億立方米，2050年引水量達15.23億立方米；供水區域涉及成都平原經濟區的成都、德陽、綿陽等8個市的43個縣（市、區），可新增灌面179萬畝，改善灌面591萬畝，供水人口達3413萬。



四川省水利廳相關負責人介紹，被譽為“千河之省”的四川水資源總量雖然豐富，但時空分布嚴重不均，呈“西豐東缺”之勢。近些年，由於用水需求從傳統農業用水向農業用水、城鄉供水、工業需水、生態保水等多種需求轉變，成都平原發展用水缺口日益增大。



四川水發設計公司工程設計二分院院長李智淵說，作為國家水網中的骨幹輸排水通道之一，“引大濟岷”工程建成後，將使成都平原生活工業供水保證率從90%提升至97%，農業灌溉保證率達80%，實現城鄉供水、灌溉、生態補水及應急水源四大功能協同。



“工程實施後，‘引大濟岷’工程將與都江堰形成有機整體，全面優化四川省水資源時空分布，對保障成都平原經濟區水安全、推動四川經濟社會高質量發展具有里程碑式的深遠意義，同時為打造新時代更高水平‘天府糧倉’提供用水安全保障。”四川省水利廳相關負責人說。