作詞、作曲、編曲……新年伊始，在浙江省台州市天台縣，“Z世代”台青、音樂製作人王念窶忙著創作新歌，“很多時候我一坐下來工作就是五六個小時，最需要一個安靜、舒適的環境”。



2016年，王念窶跟隨父親的腳步，從台北前往上海發展演藝事業。隨後，他因為音樂與一名天台姑娘結緣，並於2019年“扎根”當地。



“對我的音樂事業來說，無論是台北街頭隆隆的機車聲，還是上海林立的高樓大廈，都不如天台這座靜謐的寶藏小城。”王念窶坦言，天台生活節奏慢、自然環境好、文化底蘊深，為他帶來源源不斷的創作靈感。



《濟公》《天台吟》《和合仙瀑》……打開王念窶在某互聯網音樂平台的原創歌單，其中不少作品與天台濟公文化、和合文化等相關。天台是南宋禪宗高僧濟公故里。王念窶說，自己小時候就聽長輩講過濟公的故事，濟公行俠仗義的勇氣、笑看人生的豁達，影響了一代又一代台灣人，值得用歌聲記錄下來、傳播出去。



“聽我道，別糾結，人生路，自己走，管他人笑我多瘋癲；帽子破，袈裟破，可我做的善事多；今日修，前世修，酒肉穿腸過……”王念窶表示，音樂是文化的載體，他的原創歌曲《濟公》不僅受到兩岸濟公文化愛好者的喜愛，還讓一些年輕網友第一次認識天台、認識濟公文化。



時光飛逝，今年是王念窶來到天台的第6年。偶然間，他口中會蹦出幾句地道的天台方言，麥餅、餃餅筒等地方特色美食和天台山、國清寺等景點成了他音樂創作中的重要元素。



在王念窶心目中，天台早已是他的第二故鄉，這裡不僅有美滿的愛情、深厚的友誼，還有事業發展的廣闊機遇。



“台灣的音樂市場相對飽和，而大陸留給年輕音樂製作人的成長空間還很大。”王念窶介紹說，目前他在大陸擁有一定的客戶基礎，每年能接到十首歌左右的訂單，單價可達數萬元。



看見自己的作品逐漸被大陸音樂市場認可，王念窶意識到，作為來自台灣的音樂製作人，他可以通過音樂架起民心溝通的橋梁，讓歌聲連接兩岸情誼。



“我每次創作和大陸有關的新歌，都會轉給台灣的親朋好友，也有台灣網友聽了我的歌以後想來天台旅遊，讓我推薦景點。”王念窶打趣道，他創作的《天台吟》就是一份完整的旅遊攻略，希望越來越多台灣年輕人能來大陸走走看看，讓歌詞裡的美照進現實。



新年新氣象，談及2025年的小目標，王念窶表示，他準備結合古箏、二胡、琵琶等中國傳統樂器，創作一首與天台文化相關的民謠歌曲，“就像趙雷的《成都》那樣，讓我喜愛的天台縣被更多人看見”。