國際調解院首任秘書長鄭若驊接受新華社記者專訪（圖片來源：新華社） 中評社北京11月7日電／據新華社報導，香港11月6日電 題：以和解化爭議，助香港打造“調解之都”——專訪國際調解院首任秘書長鄭若驊



新華社記者王昕怡



總部設在中國香港的國際調解院已正式開業。該機構首任秘書長鄭若驊近日在接受新華社記者專訪時表示，國際調解院的存在和其提供的服務，可助力彌合不同文化在爭議解決方式上的差異，為爭議各方提供新選項，兼顧爭議解決與關係維護。



“作為一種對現有國際爭議解決服務的補充，國際調解院的設立填補了國際調解領域機制的空白，旨在根據各方意願，調解國家間、國家與他國投資者間以及國際商事爭議，契合現實需求。”鄭若驊說。



訴訟與仲裁具有較強對抗性及“非贏即輸”的裁判特徵，有其特定適用場景和固有價值。她強調：“調解並非要取代訴訟或仲裁，而是以和解為核心理念，在不判定對錯的前提下尋求雙方認可的解決方案，與訴訟、仲裁共同構成爭議解決的不同思路。”



談及該選項的重要性，鄭若驊舉例說明：國家間爭議往往涉及鄰國，彼此保持良好關係非常重要，調解可助力各國和平共處；國際投資周期較長，通常為10年至30年，以對抗性程序解決爭議易阻礙項目推進，而調解能消弭分歧、維護雙方關係，例如可以通過調整投資機制與特許協議等方式保障項目持續推進，實現雙贏；國際商事爭議的解決亦同此理。



“全球南方國家亟需低成本、高效率的爭議解決機制，尤其傾向以和解方式實現‘雙贏’，同時重視自主決定爭議解決的過程與結果。”她指出，調解基於自願原則且靈活性極高，各方可按爭議特點設計專屬流程，充分尊重當事方意願，契合國際社會的需求。



《聯合國憲章》第三十三條明確規定調解是和平解決國際爭端的優先方法之一，但多年來，這一領域未曾有一個政府間法律組織。國際調解院的成立踐行了《聯合國憲章》宗旨和原則，是為完善全球治理提供的重要法治公共產品。



作為國際調解院的首倡國和東道國，中方的作用獲得了越來越多國家的高度肯定、誠摯感謝與積極響應。“中國讓‘調解’這一曾被忽視的爭議解決方式重回各國視野，受到國際社會的關注。”鄭若驊說，該機構的核心特徵是全體簽署國與締約國平等參與，歷次會議中各國始終秉持“國家平等”原則，相互尊重、充分協商、平等決策。這種共商共建共享的精神貫穿於公約制定、行為準則確立及各項事務過程中。



身為香港人，鄭若驊非常感謝國家將國際調解院總部設在香港。她表示，香港是國際大都市，擁有“敢為天下先”的闖勁，具備諸多獨特優勢，是承載這類國際機構的適宜選擇，期待能為機構發展添磚加瓦。



調解雖不直接依賴訴訟程序，但法治是其重要支柱。她指出，依托“一國兩制”的制度紅利，香港既扮演著“超級聯繫人”和“超級增值人”角色，又擁有完善的法治環境，為國際調解院穩定運作築牢了堅實基礎。



鄭若驊認為，國家將國際調解院總部設於香港，有助於向全球推廣“調解”這一爭議解決方式，也將助力香港打造“調解之都”。



她表示，作為剛成立的國際組織，國際調解院當前首要任務是完善內部制度與基礎設施，為未來發展築牢基礎。同時要重點推進兩項工作，一是提升知名度，二是開展能力建設即人才培養，包括認知普及、應用能力培養及調解人才隊伍建設等。從長遠看，將著力打造調解生態圈。“期待未來有更多國家簽署批准公約，讓這個充滿活力的國際組織持續發展壯大。”