生活超過規劃　處處充滿驚喜

“來大陸之前，我的太太是一位HR經理，她總會習慣性詢問別人‘你的職業規劃是什麼’，然而，我們在大陸20多年的生活經歷卻遠遠超出了任何既定規劃的範疇。”近日，在浙江杭州定居生活的台胞廖克恕受訪時表示，他在大陸創業與生活的這段旅程中，深切體會到了那些超越計劃、自然而然湧現的發展動力與無限可能。



廖克恕與大陸的故事，可以從26年前說起。



“那時我和太太張文寧正值而立之年，正是向上發展的人生階段。”為了尋求更多成長與突破的可能性，廖克恕將目光投向了充滿機遇的大陸。



1999年8月，在和家人商議後，他們帶著正在上小學的兒子，一家人從台灣來到北京。



“從來沒想過會在大陸待這麼長時間，這完全在我們的規劃之外。”廖克恕從事的是科技行業，到達北京後，他與團隊順利開啟了創業模式。



在他看來，他們之所以能在大陸扎根並取得成功，很大程度上得益於家庭的支持與配合。



“我們全家一起搬過來，這在當時是非常少見的。”他始終認為，家庭是一個整體，衹有全家在一起，才能更好面對生活中的種種挑戰。



在追逐事業的同時，廖克恕與張文寧也沒有放下對孩子的教育，“教育下一代是我們作為父母最重要的責任之一。我們不僅注重孩子的學習，更重視培養孩子的綜合素質和獨立思考能力”。