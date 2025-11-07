涉及交通、綠色低碳等　一批國家標準發布

中評社北京11月7日電／據新華網報導，記者11月7日從市場監管總局獲悉，涉及新興領域、交通和綠色低碳、安全生產、經貿服務等方面的一批重要國家標準近日發布。



在新興領域方面，稀土永磁材料、精細陶瓷、碳纖維復合材料等167項國家標準，促進新材料技術迭代與成果轉化，引導產業規範化發展；智能計算等4項國家標準，夯實人工智能賦能產業升級基礎；半導體設備和材料等14項國家標準，涉及電子元器件與集成電路封裝測試，助力半導體產業規範健康發展。



在交通和綠色低碳方面，城市軌道交通車輛報警信息、信號系統等3項國家標準，引領公共軌道交通保障能力提升；無人駕駛航空器實名登記和運行識別、道路交通標誌標線、燃氣汽車、集裝箱修理、城市軌道交通屏蔽門等30項國家標準，助力交通運輸安全發展；餐廚廢棄物處理設備、垃圾焚燒設備、油田生產能耗測試、照明設施經濟運行、溫室氣體管理體系等22項國家標準，進一步完善綠色低碳標準體系；風能發電系統、數控卷板機、往復式內燃機等199項國家標準，加快高端裝備技術升級和產品質量提升，促進製造業綠色、安全、可持續發展。



在安全生產方面，燃氣輸配設備安全、壓力管道規範、小型游樂設施安全等22項國家標準，強化基礎設施與公眾場所的安全穩定運行，切實保障人民群眾生命財產安全；煙花爆竹安全與質量強制性國家標準，進一步完善煙花爆竹產品安全性能要求；自動噴水滅火系統、消防電子產品、泡沫滅火劑等11項重點消防產品強制性國家標準，更新升級相關技術要求，通過加強質量控制進一步提高消防產品的性能和可靠性，切實發揮火災防控作用，保障人民群眾生命財產安全。



在經貿服務方面，跨境電商、電商平台交易信息等3項國家標準，指導跨境電商風險防控和獨立站建設，為電商平台企業進行交易信息管理提供技術參考；物流單證、物流服務合同、汽車零部件周轉箱、多式聯運運量計算等5項物流和多式聯運國家標準，進一步提升單證、集裝器具等的規範化水平，促進多式聯運能力水平科學評價。



在農業農村方面，飼料、農藥、動物衛生、肥料和土壤調理劑等30項國家標準，為保障農業生產安全提供技術基礎；糧油、煙草、林業生物質材料等46項國家標準，服務高質量農產品供給；水利節水、農產品購銷等7項國家標準，助力農業生產標準化水平提升。