兩岸熱議“投誠APP”　藏不住的團圓心聲

中評社北京11月7日電／據大公報報導，日前一款由大陸工程師設計、名為“歸家”的應用程序（APP），因配有“一鍵登記投誠”界面，且號稱全台已有逾7.3萬登記，引發兩岸輿論熱議。台媒6日報導，除“歸家”外，還有一款名為“台灣投誠”的APP也在台灣網民間流傳。



國台辦發言人張晗5日表示，這一現象源於網友的個人創意，深刻反映出兩岸同胞期盼早日團圓的共同心願和對民族統一的熱切期盼。受訪台胞亦表示，相關APP的爆火，本質上是兩岸民心所向的生動寫照。民間的玩梗與調侃背後是藏不住的兩岸團圓心聲。\大公報記者 蘇榕蓉報導



據瞭解，網傳界面顯示，這款名為“歸家”的應用軟件軟件可讓台灣人實名登記“回歸祖國”，還有“一鍵呼叫解放軍”的功能。該APP中顯示“登記投誠”的台灣人已達上萬。此外，該款APP用戶還可通過登記信息、邀請好友等方式積累積分，統一後可兌換雞蛋、牛奶等日常生活物資，甚至包含遊戲點券、半導體內推碼等年輕化、實用性強的權益。



“福利比政客口號實在”



台當局日前發聲明稱這是“大陸對台認知作戰的新手段，意圖分化台灣社會”、“可能洩露個人隱私”。有台灣網友調侃道：“民進黨這波操作，等於免費給‘投誠APP’打了個超級廣告。”更多網友則調侃“福利比政客口號實在”，呼籲台當局正視民眾對兩岸和平交流的需求。



國台辦5日舉行發布會。有記者問：近日，兩岸網民熱議一款名為“歸家”的應用軟件，該軟件據說可以“一鍵登記投誠祖國”，已有超上萬人登記使用。民進黨當局稱這是大陸“認知作戰”、“統戰宣傳”，存在洩露個人風險的隱患。島內有輿論認為，該軟件是從民間角度、以科技手法擴散兩岸統一宣傳的“心理戰”。對此有何評論？



國台辦發言人張晗回應道，我注意到有關話題，這是網友的個人創意。該創意引發兩岸民眾熱議，反映出兩岸同胞期盼早日團圓的共同心願和對實現祖國完全統一的熱切期盼。對於網友個人的想法，民進黨當局草木皆兵，以所謂“認知作戰”說法上綱上線，煞有介事對大陸攻擊抹黑，無非是想製造台海緊張氣氛，升高兩岸對立對抗。