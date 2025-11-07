國台辦：台獨頑固分子無論何處都將終身追責

中評社北京11月7日電／據大公報報導，公安機關日前對“台獨”頑固分子沈伯洋立案偵查。民進黨當局稱，大陸持續發布懲“獨”名單、制裁措施及立案調查等舉措，未來可能將名單通報國際刑警組織，發布紅色通報進行全球通緝並要求引渡服刑。對此，國台辦發言人張晗5日應詢指出，法網恢恢，疏而不漏。凡是以身試法的“台獨”頑固分子，無論身在何處，我們都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。



此外，台當局陸委會稱，大陸對台沒有管轄權，相關法律與規範對台灣民眾沒有拘束力，台灣民眾絕不接受大陸“幹涉、恫嚇或脅迫”。張晗強調，台灣是中國的一部分，“台獨”是分裂國家、背叛民族的犯罪行為。公安機關對“台獨”頑固分子沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，合理合法，是落實《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是反對“台獨”分裂、維護國家統一的正義必要之舉。



張晗表示，相關司法執法行為，只針對極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的“台獨”頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不針對、不涉及廣大台灣同胞。民進黨當局故意將廣大台灣民眾與極少數“台獨”頑固分子混為一談，目的是恐嚇民眾，暴露的是其心虛膽顫。