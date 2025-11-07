中評社北京11月7日電／題：西方的中國威脅論何以站不住腳？



來源：大公網 作者：宋魯鄭（旅法政治學者、復旦大學中國研究院研究員）



當今世界可謂變局中的亂局。全球各地爆發的衝突、歐美極右民粹主義崛起，特別是特朗普重返白宮，極大的動搖了國際體系和國際秩序。在這種背景下，中國成了全球珍稀的穩定器。但令人費解的是，西方輿論仍然把中國視作威脅。



總的來看，有兩個層次。一是把中國視為對西方的直接威脅。比如即使面對特朗普2.0，許多歐洲智庫依然渲染中國是歐洲最大挑戰。像雅克.德洛爾研究所就認為美國只是暫時和不可預測性、不確定的威脅，但中國觸及歐洲工業主權的根基，因而是根本性的威脅。



二是把東海、台海、南海出現的問題歸咎於中國，認為是對全球秩序的挑戰，而沒有看到背後的歷史邏輯和中國的正當權利。



第一個層次，最新的例子就是上合天津峰會。按說此次峰會不過是成員國的輪值安排，中國也已經是第五次承辦，並無什麼特殊之處，但歐美媒體卻渲染中國要成為“反西方新秩序”的中心，想挑戰美國主導的二戰後國際秩序。把一個正常的外交活動上升為東西方對抗的高度。



但事實是上合組織成立之初就顯示了兩個特點：一是周邊安全，成員國相互之間大都是鄰國。二是區域性，僅限於亞歐大陸，而不是面向全球。



其次，上合組織不以制度、價值觀、宗教信仰劃分陣營，也不排除國家利益衝突的國家成為會員。比如成員國印度和巴基斯坦長期對立。更為少有的是，印度同時可以參加西方的G7和北約，也是美日印澳四方安全機制的成員。



這和今天西方的主要國際機構北約、歐盟和G7非常不同。上合組織比西方更加開放和包容。

