香港立法會選舉 首投族可影響選舉大局

中評社北京11月7日電／題：﻿2025立法會選舉，“首投族”的一票可影響選舉大局



來源：大公報 作者：韓成科（香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員）



今屆立法會選舉戰況空前激烈，在地區直選“雙議席單票制”之下，每個選區至少有5至6名參選人角逐，既有各大政黨政團代表，也有不少獨立候選人以及地區人士出戰，有資深議員也有政治新人，有地區工作者也有專業人士，體現出新選舉制度的多元性、開放性和競爭性。參選人要勝選都需要全方位、跨階層的爭取支持，過去所謂“建制派”票源集中在中老年選民，“反對派”則著力爭取青壯年選民的“選舉傳統”，在新選制下已經不適用。參選人要獲勝什麼票源都要爭取，而今屆立選其中一個特點，就是參選人對於“首投族”的格外重視。



“首投族”是指首次投票的族群，不一定以年齡劃線，年輕的可以是“首投族”，年長的同樣可以是，不過一般而言年輕的“首投族”更多。近年在不同地區的選舉中，參選人都極為重視爭取“首投族”的支持，原因是“首投族”都是剛登記選民的一群，對於政治的偏好以及投票行為仍然處於形塑階段，與已經有投票慣性的選民比較，參選人較容易憑借政綱、形象、表現爭取到他們的支持，從而開辟新票源，相反已有政治慣性的選民一般較難改變其立場。所以，參選人莫不全力以赴爭取“首投族”的認同，而在今屆競爭激烈的立法會選戰中，“首投族”的投票取向更隨時可以改變大局，主宰參選人的命運。



重視參選人政綱形象定位



香港最新選民登記有4138992人，今年有36591名新登記選民，比2024年多了接近1倍，而在各個組別中，前三位分別是18至20歲組別增加了5720人；41至45歲組別增加了3503人；71歲或以上組別增加3406人，至於其他年齡組別增加1700至3000人不等，都呈現明顯增長。他們都是這次選舉的“首投族”。香港並沒有強制投票制度，這些市民在完善選舉制度之後主動登記成為選民，反映他們對新選制的認同和支持，也普遍關注立法會選舉，現在的關鍵問題是如何推動他們出來投票。

