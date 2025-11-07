會議現場 郭至君 束沐 張萌 中評社╱題：“中評青年論壇：兩岸青年交流的新機遇”



主辦：中國評論通訊社 中評智庫基金會



主持人：束沐 （香港） 中評社編輯委員、中評智庫基金會副秘書長

評論員：張萌 （南京） 南京大學台灣研究所副教授

郭至君（香港） 中評社助理總編輯、中評智庫基金會副秘書長

郝天豪（徐州） 江蘇師範大學歷史文化與旅遊學院副教授

林艷 （香港） 中評社助理總編輯、中評智庫基金會副秘書長

田賜 （廣州） 中山大學粵港澳發展研究院助理研究員

曹潤來（香港） 中評社編輯委員、中評智庫大數據中心主任

溫天鵬（北京） 北京科技大學馬克思主義學院講師

周琳 （澳門） 澳門科技大學兩岸研究中心博士



時間：2025年8月13日

地點：中評社香港總部



郭至君：歡迎詞



首先，我代表中評社、中評智庫向各位內地涉台青年學者表示熱烈歡迎！正如中評網寫道：中國評論是獨特的智庫媒體。中評社、中評智庫成立以來，其中一個最重要目的就是為專家學者提供集思廣益的平台。在座都是各高校涉台研究的青年佼佼者，請先允許我介紹一下青年論壇。



中評智庫青年論壇誕生於2016年，是完全由中評年輕人牽頭策劃、自主舉辦的青年思想者論壇，論壇聚焦兩岸、港澳和東亞青年思想觀點，為新時代青年人提供一個理論、思想、觀點交流的平台。



九年來，中評智庫青年論壇已成功舉辦16屆，論壇主題從兩岸關係、港澳問題到東亞安全、國際關係，論壇觀點從務實的政策建議到務虛的哲學思考，受到各界權威智庫、官方機構的高度關注，討論成果既有輿論傳播效應，也有政策諮詢價值，效果和影響力有目共睹。



中評智庫特別歡迎、也特別重視青年學者的聲音和智慧，希望大家可以在接下來的時間裏暢所欲言，一起“問政、問策、問時代”。



束沐：開場白



感謝郭至君副秘書長的致辭。在座的各位與會者，可以用“老朋友、好朋友、新朋友”來形容。正所謂“不忘老朋友、鞏固好朋友、結交新朋友”，各位既有長期與中評社、中評智庫互動合作的“老朋友、好朋友”，也有第一次見面、認識的新朋友。而“交朋友”恰恰也是本屆論壇主題兩岸青年交流的核心內涵。



兩岸關係進入和平發展、融合發展以來，歷屆中央政府、中央領導人都高度重視對台青年工作，努力推進兩岸青年交流合作。在座的各位涉台青年學者，既是兩岸青年交流參與者、推動者，也是研究者、獲益者，希望大家在充分肯定成績的基礎上，談實情、講問題、提建議，群策群力為兩岸青年交流貢獻真知灼見。



張萌：兩岸青年交流的認同壁壘與交往路徑



兩岸恢復交流以來，青年作為兩岸交流的生力軍，在兩岸關係中扮演日益重要的角色。然而，由於民進黨長期主導台灣政治話語，刻意抹黑和歪曲大陸經濟社會發展情勢，惡意打壓和“抹紅”主張兩岸交流與反“獨”促統民意，使島內對大陸的社會認知偏差逐漸加深，將大陸建立在與“自我”（Self）相對立的“他者”（The Other）的想像之上，致使兩岸青年交流面臨價值觀念差異、深度交融困難等問題。因此，如何突破兩岸青年交流瓶頸、重塑兩岸青年共同認知、推動兩岸青年融合發展成為重要課題。



兩岸青年交流現實路徑與實際成效



兩岸恢復交流以來，兩岸青年交流形式愈加多樣、頻次逐漸增多、規模不斷擴大、積極性顯著提升，已經成為兩岸關係和平發展、融合發展的重要力量。當前，兩岸青年交流主要分為教育研究型、職業發展型、社會實踐型和虛擬互動型。



在教育研究型交流方面，兩岸高校學生交流重啟，以學校為載體的青年交流雙向、持續開展，形成機制化和常態化。2025年大陸26個省市400多所高校具備招收台灣學生就讀資格，儘管台當局近期出台多項禁令阻撓兩岸教育交流，仍無法阻擋越來越多的台灣青年選擇西進求學，僅福州大學就招收435名台生，各省市錄取人數穩定增長，過去台生鮮少踏足的陝西、山西、山東等地，也頻頻出現台生身影。在台當局單方面限制大陸居民赴台的情況下，大陸赴台交換學生也成為兩岸交流的重要力量。



在職業發展型交流方面，大陸先後出台“31條措施”“26條措施”以及《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，為台青赴大陸創業就業提供支持。福建、江蘇、廣東等地設立台灣青年創業基地，兩岸青年通過職業發展論壇、行業峰會等分享專業知識、拓展職業網絡。



在社會實踐型交流方面，已形成官方機構、民間組織、網絡平台等多層面、立體化交流機制，涵蓋教育實習、創業就業、文化傳播等多領域，如“海峽青年論壇”“海峽兩岸青年發展論壇”“海峽論壇·青年論壇”“中華文化研習營”“兩岸青年創新創業大賽”等。



在虛擬互動型交流方面，線上交流模式持續優化，多次舉辦兩岸線上招聘會、職業講座，台灣青年積極參與大陸直播電商等數字經濟，兩岸青年通過B站、小紅書等新媒體實現直接互動，種下兩岸青年交流的種子。



“自我”與“他者”視域下兩岸青年交流瓶頸



在當前兩岸關係複雜嚴峻的形勢下，當兩岸青年交流步入深水區時，卻陷入互信基礎薄弱、價值觀念差異、深度交融困難等問題，難以向兩岸青年融合發展持續推進。究其原因，部分台灣青年將“台灣”和“中國”、“台灣人”和“中國人”建構在“自我”和“他者”二元對立的想像之上，為兩岸青年交流帶來新的挑戰。



“自我”與“他者”是相對的概念，“自我”以外的一切人與事物都可以被稱為“他者”。在笛卡爾提出“我思故我在”命題以後，“自我”成為近代西方主體性哲學的理論基點。“他者”則完全異於“自我”，諸多哲學家將“自我”與“他者”作為二元對立的主體，這種差異性和不可化約性逐漸形成“他是他，不是我”的哲學想像。正是在這一先驗的想像之上，部分台灣青年在交往中無意識地放大與大陸青年的差異，而難以達到兩岸青年交融的狀態。



要破解交流瓶頸，就必須探究台灣青年“自我”與“他者”想像形成的根源。台灣青年“自我意識”的產生和膨脹，其背後有著複雜而深刻的歷史和現實因素，尤其是民進黨長期以來推行以“台獨史觀”為內核的“台獨教育”，使台灣青年的在地意識逐漸膨脹，“中國認同”被弱化，“台灣人”的身份認同逐漸引申出“國家認同”的政治意涵，大陸青年也淪為部分台灣青年思想意識中的“他者”。



在此基礎上，民進黨當局以政治操弄對兩岸青年交流人為設置障礙，並通過親綠媒體鉗制島內輿論，以“抗中保台”政治話語強化台灣青年“自我”與“他者”的對立情緒。2023年6月大陸舉辦海峽論壇，作為疫情後最大的兩岸民間交流活動，民進黨通過審查、施壓等多種手段阻撓台灣民眾參與；2024年12月，馬英九基金會邀請大陸7所大學的40名師生訪問台灣，被親綠媒體貼上“賣台”標籤；2025年3月，民進黨當局提出五大“國安及統戰威脅”及17項因應策略，將中國大陸定位為“境外敵對勢力”，在文化、教育、經貿、旅遊等各領域提出限制措施，全面壓制島內希望兩岸交流、融合、統一的力量。



在“交往”中重塑兩岸青年共同認知



馬克思認為，傳統哲學中“自我”和“他者”理論先行設定了主客體的對峙，遺忘了人與世界之間的邏輯前的原初關聯，是傳統的形而上學的本質。在歷史唯物論中，馬克思以“交往”實踐為中介，在“自我”與“他者”之間架起一座橋樑，認為社會不是實體性存在而是關係性存在，使“交往”成為生成“自我”與“他者”社會關係的核心範疇。“交往”的本質是人類在社會生產和生活中通過物質和精神活動形成的相互作用與聯繫，而不僅僅是人與人之間的互動形式。



台灣青年“自我”與“他者”二元對立的身份建構，突顯“自我”意識的排他性，底層邏輯是割裂兩岸聯結，認為“中國”是與“台灣”對立的“他者”。衹要這種“他者”的想像不消失，台灣青年就會將大陸視為“自我”之外的對立主體，兩岸交流難以達到兩岸融合。既然“交往”是溝通“自我”與“他者”的橋樑，我們應當通過“交往”連結兩岸青年的身份建構，重塑兩岸青年的共同認知。



在實踐上，要將台灣青年認知中代表“自我”的台灣融入代表“他者”的中國。一是將中華民族共同體意識融入教育研究型交流，引導台灣學生樹立正確的國家認同。在思想意識層面，兩岸教育的核心內涵差異在於中華民族共同體意識與“台獨意識”，這直接導致兩岸青年民族觀、歷史觀、價值觀的割裂。大陸高校應避免迴避敏感領域教學內容，直面問題實質、做好連結台海兩岸的課程內容規劃，充分發揮教育的引導作用。



二是將兩岸命運共同體理念融入職業發展型交流，提升台灣青年的在地認同感。大陸應推進建設涉台公共政策體系，加快實現在陸台胞與大陸民眾同等的居民待遇，營造台灣青年融入大陸創業就業的友善環境，助力其真正成為新福建人、新江蘇人、新廣東人等，把台灣青年的個人命運同祖國命運緊緊連在一起。



三是將探討“深水區”議題融入社會實踐型交流，使兩岸青年正視差異、尋求共識。隨著交流的不斷深入，兩岸青年交流活動逐漸摒棄以往走馬觀花式的團隊參訪形式，注重研習營、辯論賽、支教、實習等體驗式交流。但是由於涉及意識形態等敏感問題，兩岸青年交流鮮少觸及身份認同、兩岸關係、公共政策等“深水區”議題。大陸可設置相關交流活動，邀請兩岸青年坦誠交流，允許不同觀點充分探討和激蕩，從差異中尋找共識。



四是在虛擬互動型交流中打破“同溫層效應”，促進兩岸青年共同認知。在網絡新媒體時代，“同溫層效應”使兩岸青年極易陷入封閉循環和認知偏差，加深雙方誤解與隔閡。對此，網絡新媒體可建立“交換視角”機制，通過兩岸青年角色互換、角色扮演等形式開展線上對話、訪談、辯論等活動，增進雙方的理解與互信。



兩岸青年交流歸根到底是人與人、心與心的交流，在交流中逐步正視和理解差異，打破“自我”與“他者”的認同壁壘，才能重塑兩岸青年共同認知，實現真正的心靈契合。



