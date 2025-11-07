美國大豆出口協會負責人：中國市場無可替代

中評社北京11月7日電／美國大豆出口協會首席執行官吉姆·薩特日前接受新華社記者採訪時表示，美國大豆行業始終將中國視為“最重要、最值得珍惜的市場”，“中國市場無可替代”。



“中國是美國大豆出口最難以替代的市場。”薩特對記者說，“我們珍視並感謝中國市場帶來的機遇，也相信這種關係值得我們繼續投入。”



薩特表示，美國大豆出口協會1982年進入中國市場，從那時起就與中方伙伴建立了非常良好的合作關係。如今協會在中國擁有近20人的常駐團隊，長期與行業伙伴在可持續生產、供應鏈管理等領域開展合作。



薩特說，他對未來美中兩國合作前景感到樂觀，期盼中美農業合作重回正軌。“農業一直是連接兩個國家的橋梁。在這個充滿不確定性的時代，我們要做的是繼續讓這座橋更堅固，而不是讓它坍塌。”



他高度評價中國持續推進高水平對外開放，進博會就是一個很好的例證。“這是明智的方向。中國與世界在許多領域可以相互促進，以互利方式合作能帶來巨大共同利益。”



薩特介紹，今年共有13個美國農業商品協會聯合參展進博會，涵蓋大豆、玉米、乳製品、肉類等領域。他強調，面對面的交流更能建立信任，參展進博會是向中國合作伙伴傳遞明確信號的機會，“我們依然在這裡，依然重視中國市場”。