華師大兩岸共同體論壇　仇長根總結九點共識

華東師範大學台灣研究院學術委員會委員、兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根（中評社 束沐攝） 中評社上海11月9日電（記者 束沐）“中華傳統文化與兩岸命運共同體建設”論壇11月7－8日在上海華東師範大學舉行。在總結發言中，華東師範大學台灣研究院學術委員會委員、兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根表示，此次會議產生了九點共識和建議，是對習近平總書記兩岸命運共同體重要論述的深入踐行與研討。



仇長根表示，習總書記指出，“兩岸同胞同根同源、同文同種，是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人”。這一重要論述，為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循。今年是抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利和台灣光復80周年，也是“胡連會”20周年、“習馬會”10周年，《反分裂國家法》實施20周年。然而，民進黨當局堅持“台獨”立場，挑釁一中原則，勾結外部勢力，“以武謀獨”“倚外謀獨”，致使兩岸關係形勢變得更加嚴峻複雜。在此背景下，論壇研討“中華傳統文化與兩岸命運共同體建設”，具有重要和深遠的意義。他將會議觀點歸納為九點共識和相關建議。



第一，堅持一個中國原則是“兩岸命運共同體”的重要政治基礎。習總書記關於“兩岸命運共同體”的重要論述，是對兩岸關係發展規律的深刻把握和科學總結，為兩岸關係發展提供了清晰的方向和指引，體現了“求同存異、聚同化異”的精神。“兩岸命運共同體”重要論述，台灣民眾容易接受，有利於爭取和團結更多台灣同胞支持、參與兩岸交流合作，維護台海和平穩定。



第二，中華文化是構建“兩岸命運共同體”精神根基與情感紐帶。中華文化“大一統”歷史觀和“家國情懷”價值觀，以及共同的語言文字、傳統習俗，是兩岸同胞血脈相連的核心證明。有學者認為文化提升力與創新力是“兩岸命運共同體”生命力的重要支柱；過去的文化傳承多依靠課本與舞台，如今手機小屏幕滑動的瞬間，正是中華文化生命延續的根源。有碩士生提到在“和而不同”的理念下，以文化為橋，以理解為本，以共感為力，重新發掘中華文化的共同價值。



第三，“兩岸命運共同體”與“兩岸關係、民族復興”關係緊密。“兩岸命運共同體”是中華文化在當代兩岸關係中的實踐載體與價值體現，二者相互依存、相互促進。“兩岸命運共同體”是實現民族復興的內在要求與重要支撐，民族復興是“兩岸命運共同體”發展的必然歸宿與核心目標，二者本質上是一體兩面、相輔相成，不可分割。有學者認為，“兩岸命運共同體”建設既是歷史發展的必然結果，也是破解當前“台獨”問題的關鍵一招。

