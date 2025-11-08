11月7日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京11月8日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月7日主持例行記者會並回答中外記者提問。以下是問答全文：



應玻利維亞政府邀請，國家主席習近平特使、水利部部長李國英將赴玻利維亞首都拉巴斯出席於11月8日舉行的玻利維亞總統帕斯就職儀式。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，挪威外交大臣艾德將於11月10日至11日對中國進行正式訪問。



總台華語環球節目中心記者：中方剛發布了挪威外交大臣艾德訪華消息。中方如何看待當前中挪關係？對此訪有何期待？



毛寧：中方歡迎艾德外交大臣來訪。挪威政府剛剛獲得連任，中方已經第一時間表示祝賀。艾德外交大臣在選後即訪華，體現了對雙邊關係的重視。此訪期間，雙方將就中挪關係以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，相信將有利於鞏固互信、增進共識、加強合作，為兩國關係持續健康穩定發展起到重要作用。



日本電視台記者：日本政府宣布，數日前日本產扇貝已開始向中國發貨。這是中國兩年前全面暫停進口日本水產品後首次恢復進口。中方對此有何評論？



毛寧：關於日本水產品輸華，此前中方已經發布公告。



中方將繼續同國際社會一道，敦促日方履行承諾，持續開展對福島核污染水的國際監測和中方獨立取樣監測。

