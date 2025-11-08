中方：將為應對氣候變化作出更大貢獻

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月8日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月7日在例行記者會上表示，中國將加快經濟社會發展全面綠色轉型，積極穩妥推進和實現碳達峰，為應對氣候變化作出更大貢獻。



有記者提問說，據報導，聯合國環境規劃署4日發布年度排放差距報告，認為全球實現《巴黎協定》關鍵氣候目標面臨巨大挑戰。《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方大會貝倫氣候峰會正在舉行，中方如何看待目前各方應對氣候變化的努力？將為此發揮什麼作用？



毛寧表示，中國始終積極落實《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》，落實2030年國家自主貢獻已取得顯著成效，提前完成風電、太陽能發電總裝機容量和森林蓄積量等目標。習近平主席在聯合國氣候變化峰會上鄭重宣布中國2035年國家自主貢獻，覆蓋全經濟範圍、包括所有溫室氣體，首次提出絕對量減排目標，體現了中國的堅定決心和最大努力。中共二十屆四中全會審議通過“十五五”規劃建議，對建設美麗中國作出重要部署。中國將加快經濟社會發展全面綠色轉型，積極穩妥推進和實現碳達峰，為應對氣候變化作出更大貢獻。



毛寧指出，氣候變化是全球性挑戰，需要各方共同努力。發達國家應承擔歷史責任，帶頭率先大幅減排，為發展中國家提供資金技術和能力建設支持。中方將繼續同各方一道，堅持真正的多邊主義，維護氣候多邊進程，推動全球綠色低碳發展。