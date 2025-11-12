趙明昊：中美博弈進入“震蕩中穩定”新階段

復旦大學美國研究中心副主任、教授趙明昊（資料圖） 中評社北京11月12日電（實習記者 邱姿爽）11月2日，在由中評智庫基金會和清華大學戰略與安全研究中心中國論壇聯合舉辦的第五屆雙C論壇上，復旦大學美國研究中心副主任趙明昊教授圍繞APEC慶州峰會與中美元首會晤發表觀點，認為此次中美在韓國釜山舉行的會晤，雖歷經波折但較為成功，展現了中美關係的韌性，標誌著兩國關係進入“戰術性緩和”新階段，實則是“震蕩中的穩定”，打打談談已成為中美博弈的新常態。



趙明昊指出，此次會晤未提及台灣問題，體現了雙方的務實性。實際上，美方目前仍難以接受在官方層面作出“反對‘台獨’”的相關表述，即便特朗普作出這一表態，其實際意義也有限。值得思考的是，特朗普迄今在台灣問題上相關克制是否能夠持續。而對於特朗普提及的“G2”概念，他認為不應誇大該提法的意義，但同時也應把握機遇——特朗普政府希望以更具大國協調的方式處理美中關係，中方實施的“以打促談、以鬥促穩”策略成效突出，此次為期一年的“停火降溫”，讓雙方更深入地認識到彼此的能力與韌性。



談及中美互動的特徵，趙明昊將其歸結為四點。



其一，雙方重視從各自內政目標出發，尋求成為相互成就、共同繁榮的夥伴。習近平主席強調中美應當做夥伴、做朋友，雙方有摩擦很正常，中國的進一步全面深化改革將為兩國合作開辟更廣闊空間。特朗普積極回應，稱中國是美國最大夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，這改變了近年來美國對華戰略敘事中“夥伴”“合作”等表述缺失的局面。



其二，中美經貿領域的磋商談判仍存挑戰。雖暫時“停火”，但未來不排除出現新的反復，在芬太尼等領域的互動將影響未來的經貿磋商。特朗普透露明年4月訪華的消息，一定程度上反映出美方希望借此施壓中方，盡快推動雙方經貿團隊將共識轉化為具體安排，在明年4月之前拿出“比較好看、雙方基本滿意、對各自國內有所交代”的經貿協議。“未來的挑戰在於，兩國經貿團隊能否加快步伐，基於平等、尊重、互惠的原則，敲定全面的經貿協議及其細節安排。”



其三，兩國在經貿領域之外的交流溝通與潛在合作或將恢復。中美元首會晤後，兩國國防部長在馬來西亞舉行面對面溝通。中美還可能在打擊非法移民、電信詐騙、反洗錢、人工智能、應對傳染病等領域，推進溝通和協調。需結合特朗普第二任期特點，思考如何提升中美對話的效能。

