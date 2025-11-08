如何塑造台海新局？專家析特朗普任期的機遇

北京大學社會科學部副部長、國際關係學院教授王棟發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月8日電（記者 陳思遠）11月1日，由中國人民大學國際關係學院和台灣政治大學東亞研究所聯合主辦的第二十一屆“兩岸和平研究”學術研討會在中國人民大學舉行。來自海峽兩岸的近四十位權威專家學者，圍繞中美戰略競爭與兩岸關係等核心議題展開深入探討，分析和研判兩岸關係未來走向。



在主旨演講環節的下半場，來自兩岸的五位學者圍繞特朗普政府對台政策新動向、兩岸關係發展現狀與未來趨勢等核心議題展開深入研討，多角度剖析當前台海局勢背後的複雜邏輯與關鍵變量。特朗普政府對台政策的務實轉向，也為大陸通過鬥爭與博弈塑造有利統一的外部環境提供了新的可能性，兩岸和平統一的歷史大勢不可逆轉。



特朗普政府對台政策交易導向鮮明，不確定性與新態勢並存



北京大學社會科學部副部長、國際關係學院教授王棟指出，特朗普政府的對台政策缺乏明確表述，但核心脈絡呈現強烈交易色彩。中美經貿高層在日內瓦舉行會談後，5月12日特朗普在白宮舉行記者會稱，“我認為這對中國會是極好的，對我們也會是極好的，我認為對統一與和平也會非常有利。”這一表態雖遭美國國務院否認，稱“美國對台政策數十年來保持一致”，卻反映出特朗普在台灣問題上的傾向。特朗普的個人特質使得其在對台政策上具有非常強烈的交易色彩。



王棟分析，與美國傳統的自由國際主義外交路線有所不同，特朗普上台後，在涉台問題上不太關注地緣和意識形態的重要性，相較於地緣戰略與民主意識形態，特朗普更關注台灣對美投資、芯片產業回流等實際利益。同時，特朗普不願讓台灣問題阻礙中美高層溝通與經貿談判，因此，在賴清德“過境”美國等議題上採取了降級處理。美國戰略界近來對台政策也呈現重要轉變，出現“不能反對和平統一”“台灣非美國核心利益”等主張。包括蘭德公司報告在內的重要智庫文件，提議美國政府有條件支持“漸進式統一”，明確表態“拒絕支持台灣獨立、永久分離，或反對和平統一”，揚棄零和思維，以避免中美爆發全面軍事衝突。同時，美國右翼民粹主義已逐漸體系化、綱領化，已經取代美國傳統建制派的保守主義意識形態，成為影響美國對外政策的重要因素。



在這一背景下，王棟認為，與拜登相比，特朗普政治資本更為強大，更少受到美國國內各種力量的掣肘。因此，中方更有可能通過鬥爭與博弈，推動特朗普在兩岸和平統一問題上做出更清晰的表態，當前國際局勢對大陸塑造統一大勢，推進統一進程較為有利。