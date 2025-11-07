俄軍進入波克羅夫斯克　俄烏戰局就此扭轉？

中評社北京11月7日電／俄羅斯國防部6日說，俄軍已進入烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（俄方稱紅軍城），俄軍士兵正在那裡展開“逐屋戰鬥”以趕走烏克蘭部隊。



新華社報導，俄羅斯對波克羅夫斯克的攻勢已經持續1年多，這座城市是烏克蘭重要的後勤樞紐。俄羅斯這次能拿下波克羅夫斯克嗎？將如何影響俄烏衝突局勢？



波克羅夫斯克已淪陷？



路透社6日援引俄羅斯國防部消息稱，俄軍在波克羅夫斯克持續打擊烏克蘭武裝部隊編隊。俄國防部稱，俄軍在過去24小時內控制了城內的64棟建築，並擊退了烏軍從西部發起的數次進攻。



俄羅斯在1年多前對波克羅夫斯克發起攻勢，但沒有發動正面進攻，而是以兵分兩路的鉗形攻勢圍攻這座城市，並試圖切斷其補給線。波克羅夫斯克原有約6萬居民，市區居民自今年年初以來逐漸撤離。



據路透社報導，進攻波克羅夫斯克的多路俄軍只差幾公里就能合攏包圍圈，與之相鄰的米爾諾赫拉德也在包圍之中。另外，俄軍還對烏克蘭東部另一座城市庫皮揚斯克形成包圍之勢。



據英國廣播公司報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部5日否認波克羅夫斯克城內以及周邊的烏軍部隊被包圍，稱這些部隊仍在“積極抵抗”俄軍，阻擋俄軍進入當地。由於目前各方消息混亂，波克羅夫斯克是否已經陷落仍未可知。不過，當地確實有數萬俄軍集結，過去幾周有數百名俄軍士兵潛入波克羅夫斯克城內，攻克下城內的一座座建築和一條條街道。

