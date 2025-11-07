國防部：“台獨”勢力擋不住歷史前進滾滾車輪

中評社北京11月7日電／新華社報導，國防部新聞發言人蔣斌7日就近期涉軍問題答記者問。



全軍持續掀起學習宣傳貫徹黨的二十屆四中全會精神熱潮



全軍學習貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講團正在全軍巡迴宣講。蔣斌介紹，黨的二十屆四中全會是在向第二個百年奮鬥目標進軍新征程上舉行的一次十分重要的會議，為我軍在“十五五”時期開創國防和軍隊現代化新局面指明了前進方向、提供了根本遵循。按照黨中央、中央軍委部署要求，全軍正以各種形式開展學習，深刻領會習主席重要講話精神，完整準確全面理解《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》部署要求，持續掀起學習宣傳貫徹全會精神熱潮。



蔣斌說，一分部署，九分落實。全軍將深入貫徹習近平強軍思想，編制好、實施好軍隊建設“十五五”規劃，牢牢把握“十五五”時期國防和軍隊現代化的根本要求，突出把新時代政治建軍方略全面落位到規劃建設之中，統籌推進重點任務，在加快先進戰鬥力建設、推進軍事治理現代化、鞏固提高一體化國家戰略體系和能力等方面務求重大突破，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力，如期實現建軍一百年奮鬥目標，高質量推進國防和軍隊現代化。



菲方應停止侵權挑釁和煽宣炒作



有記者問，據報導，近期菲律賓持續拉攏有關域外國家在南海開展聯合巡航、演習，打造所謂“特遣部隊”，聲稱意在應對中國的“脅迫”行為。請問發言人有何評論？

