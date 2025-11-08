社評：習馬會十載初心如磐砥礪統一征程

中評社香港11月8日電（評論員 楊流昌）十年前的11月7日，中共中央總書記、國家主席習近平與時任台灣地區領導人馬英九在新加坡香格里拉大酒店的歷史性握手，如同一道劃破東方夜空的閃電，瞬間照亮了兩岸同胞的心靈。這場被譽為“雨過天晴之約”的溫暖交匯，跨越了66年的政治阻隔，開啟了兩岸領導人直接對話的先河，在兩岸關係史上鐫刻下永恆的時空座標。十年後的今天，當我們回望這場被載入史冊的“習馬會”，更能體悟其作為兩岸關係里程碑的深遠意義與現實啟迪。十年來大陸以最大誠意、盡最大努力推動兩岸融合發展，特別是今年以來推出的一系列惠台利民新舉措，正將“習馬會”播下的和平種子，培育成通向民族復興的參天大樹。



破冰之舉：“習馬會”重塑兩岸關係政治邏輯



2008年至2015年間，兩岸關係在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，走過了一段“春潮湧動”的歲月：兩會協商恢復並達成23個協議，兩岸直航、陸客赴台、ECFA簽署等政策落地，同胞往來規模從年均400萬人次躍升至900萬人次。但與此同時，島內政治生態複雜演變，“台獨”分裂勢力暗流湧動，兩岸關係面臨“和平發展成果能否鞏固”的關鍵考驗。



正是在這一背景下，“習馬會”應運而生。這場會晤絕非偶然的“象徵性互動”，而是一次具有深刻政治內涵的戰略對話。習近平在會面中明確指出“九二共識”是兩岸關係的政治基礎，強調“兩岸同屬一個中國，這一基本事實任何力量都無法改變”；馬英九則回應“九二共識”是兩岸共同政治基礎，雙方均堅持“一中原則”。這種對一個中國原則的“雙向確認”，將兩岸關係的政治定位錨定於不可動搖的歷史與法理事實，構成了兩岸關係發展的定盤星。



更重要的是，“習馬會”打破了兩岸領導人66年無直接對話的禁忌，將兩岸關係從“事務性協商”提升至“政治對話”層級。它向世界宣告，兩岸中國人完全有能力、有智慧通過平等協商解決自身問題；它向島內分裂勢力傳遞明確信號，任何否定“九二共識”、破壞台海和平的行徑，都是逆歷史潮流而動，必將以失敗告終；它更向兩岸同胞發出深情召喚，和平發展是民心所向，民族復興是共同福祉。正如台灣學者所言，“習馬會”為兩岸關係裝上了“政治安全氣囊”，為後續交流合作築牢了不可逾越的政治底線。

