花絮：記者問想吃什麼肉 陳藝文笑得捂臉

有記者提出“此刻特別想吃什麼肉”的問題，陳藝文笑得捂臉（中評社 盧哲攝） 中評社廣州11月8日電（記者 盧哲）第十五屆全國運動會（十五運）跳水項目正在廣州奧體中心進行。在11月7日晚進行的女子雙人3米板決賽中，廣東組合陳藝文/林珊憑借穩定出色的表現奪冠。在賽後記者會上，陳藝文、林珊表現輕鬆活潑，頻繁互動。當有記者提出“此刻特別想吃什麼肉”的問題，陳藝文更是笑得捂臉。



在賽後記者會，陳藝文談到大家的表現都非常不錯。她也提到自己對技術細節保持追求並期望持續進步。“我還是會有細節上的問題，而且這個問題也是一直都在的，”她坦誠地說道，“我從很早之前我的動作細節方面處理就比較差，也希望自己能越來越好吧。不能因為奧運會結束之後就停止進步了，還是希望自己能把動作磨得更完美一點。”



陳藝文今年成為華南理工大學的一名研究生。談及如何兼顧學業與訓練，她分享道，“如果比賽與學業有衝突，會和老師請假，比完賽之後再補回落下的課。只要不是在訓練時間的課，我肯定都會上。與比賽衝突的，後續也會再補。”



陳藝文面對媒體一直落落大方常露笑容。在記者會上也與搭檔時常對視會心一笑。在記者會快結束時有記者提問：“你之前接受採訪說你不愛喝湯愛吃肉，此時此刻有沒有什麼肉是特別想吃的？”面對記者如此接地氣的問題，陳藝文、林珊先是忍俊不禁，憋了幾秒鐘之後陳藝文忍不住大笑起來，還不好意思地用手捂住臉。



不過，陳藝文在大笑過後還是認真回答：“想吃的很多，但是當下來說還是存在一個體重的問題，畢竟單人比賽也就兩三天了。”她表示，在單人項目上還是希望自己能有一個好的發揮，希望能把自己訓練的水平展現出來。



根據賽程安排，11月10日，陳藝文和林珊還將參加女子3米跳板比賽，同台競技。

