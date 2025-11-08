林富男：台灣振興觀光 需有對陸友善政策

林富男 中評社高雄11月8日電（作者 林富男）賴清德於昨(7)日在“2025 ITF台北國際旅展”宣布組成“觀光國家隊”，並提出2030年觀光產值上看兆元。方向可肯定，但最大缺口是：未明確標示中國大陸市場的政策定位與復通路線，導致部會與業者無從對準坐標，恐讓“國家隊”淪為熱鬧的動員、貧弱的成效。



重點三述：



一、市場指向缺位。中國大陸長年是台灣最大、消費力最強的入境客源。自2016年氛圍轉冷以來，中南部旅宿、旅行社、運輸與零售鏈條受創最深。當前雖有東南亞與日韓客人補位，但客單與留宿天數難匹敵陸客高峰期。若不將“對陸友善、恢復往來”寫進政策主軸，兆元目標多半停留在口號。



二、治理結構失衡。談話強調“部部都是觀光部”，卻未見“政院”層級的專責統籌、時程與KPI。沒有授權中樞，“國安會”、陸委會、“觀光署”、“移民署”、民航與地方政府均難以同步，實務上只會各自為政、效率分散。



三、欠缺可驗證成效。只談產值，不談觀光逆差與基層所得改善，政策就難落到人民感受。台灣長期觀光收支逆差、民眾“出國”消費外流，是基層端感受不振的主因。



務實解方有四項：



一、建立“兩岸觀光特別小組”與三階段SOP。由“政院副院長”主持，90天內恢復文化及學術、觀光採線團的團簽；180天擇點試辦團客市別（先東南沿海），設定月上限與投訴專線；一年內視成效擴大自由行白名單。每月發布公開報告，讓業者有預期。

