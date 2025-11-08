力克東道主 陝西組合問鼎十五運會男雙十米台

陝西隊的“老帶新”組合白鈺鳴/楊昊憑（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月8日電（記者 袁曉麥 盧哲）第十五屆全國運動會跳水項目的焦點之戰7日晚在廣東奧體中心游泳跳水館上演。在男子雙人10米跳台決賽中，陝西隊的“老帶新”組合白鈺鳴/楊昊憑借近乎完美的穩定發揮，以461.82分的總成績力壓主場作戰的廣東強檔陳艾森/朱子鋒，為陝西代表團摘得本屆賽事的第三枚金牌。



奧運冠軍陳艾森與新銳朱子鋒組成的廣東隊以434.55分收穫一枚銀牌，天津組合黃子淦/楊凌以411.36分獲得銅牌。



這場決賽同樣被譽為“神仙打架”，匯集了多位奧運冠軍和世界冠軍，競爭激烈程度堪比國際大賽。比賽從第一輪就進入白熱化。下午預賽便排名第一的陝西組合白鈺鳴/楊昊延續了火熱狀態，從第一跳起就確立了領先優勢，並在此後的五輪動作中將優勢保持到了最後。



比賽的轉折點出現在第三輪。此前兩輪，主場作戰的廣東組合陳艾森/朱子鋒緊咬比分，差距僅在5.40分。然而在第三輪難度系數3.2的407C（向內翻騰三周半抱膝）動作上，他們出現失誤，僅得到74.88分，單輪排名跌至第六。而陝西組合的5253B（向後翻騰兩周半轉體一周半）則高質量完成，拿下85.44分，一舉將分差拉大到15.96分。



儘管大比分落後，但坐擁主場之利的廣東組合展現了頑強的鬥志。在全場觀眾的助威聲中，他們在最後一跳5255B（向後翻騰兩周半轉體兩周半）中發揮出色，獲得了89.64分的全場單輪最高分，贏得了滿堂喝彩。



“這次沒有報名個人項目，就是為了全力保障這塊雙人金牌，”楊昊賽後坦言，“奧運會金牌拿了，全運會金牌也拿了，感謝團隊的保障。今天的發揮還有瑕疵，下次還有進步空間。” 首次與奧運冠軍搭檔參加全運會的白鈺鳴則表示：“有‘老將’帶著，我只要做好自己的動作就行，壓力不算特別大。”



雖然未能在家門口奪金，但廣東組合陳艾森/朱子鋒的表現依然贏得了全場歡呼喝茶。作為該項目的新科世界冠軍，朱子鋒展現出了強大的個人能力，他也將在11日舉行的男子10米跳台單人比賽中，繼續向金牌發起衝擊。