“粵”跳越勇　陳艾森男雙十米跳台摘銀

廣東跳水運動員陳艾森（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月8日電（記者 袁曉麥 盧哲）在11月7日晚的廣東奧體中心游泳跳水館，廣東跳水老將陳艾森以一枚銀牌結束了自己本屆全運會征程。賽後，這位剛過30歲生日的里約奧運會冠軍透露，自己即將退役，十五運會是他最後一次參加全運會，他非常享受這次比賽。



十五運男子雙人10米跳台決賽昨晚在廣州落幕。中評社記者在現場看到，最後一跳結束後，陳艾森站在泳池邊久久未動。掌聲從四面看台湧來，他轉身張開雙臂，隨後向在場觀眾鞠躬致意，目光平靜而堅定。“雖然今天跳得不是很好，但我很享受比賽，也非常開心。”賽後，這位三屆全運會元老坦言，這是自己最後一屆全運會。談及最後面向觀眾張開的雙臂，他也用“完美謝幕”四個字概括了自己即將告別賽場的心緒。



在2016年里約奧運會上，首次站上奧運賽場的陳艾森，與隊友林躍在跳水項目男子雙人10米跳台決賽中奪得冠軍，並且在男子單人10米跳台決賽中，以585.30分的成績獲得金牌。年僅21歲的陳艾森，成為第一位在單屆奧運會跳水項目上同時奪得男子單人10米跳台、雙人10米跳台冠軍的選手。2021年，陳艾森在東京奧運會男子雙人10米台決賽中拿下亞軍。



奧運賽場外，全運會同樣承載著他深厚的情感。他曾說：“在許多運動員心目中，全運會也是人生中最重要的一場比賽，我也一樣。”這份執著與熱愛，在2021年的第十四屆全運會上化為男子團體和雙人10米台的兩枚金牌，在本屆全運會3日舉行的男子團體賽中，他與小將朱子鋒搭檔，在雙人10米台上以精彩表現為廣東隊拿下單項第一，最終助力廣東跳水隊實現了男子團體“八連冠”的偉業。



從里約的巔峰，到東京的堅守，再到今天在“家門口”的告別，陳艾森用近二十年的堅持，詮釋了一位頂尖運動員的熱愛與執著。銀牌是句點，但廣東跳水“夢之隊”的傳承故事將掀開新的篇章。

