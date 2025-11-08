陳艾森：跳水生涯圓滿 鞠躬完美謝幕

陳艾森（中評社 盧哲攝） 中評社香港11月8日電（記者 盧哲 袁曉麥）第十五屆全國運動會（簡稱“十五運會”）跳水項目男子雙人10米跳台決賽7日晚在廣東奧林匹克體育中心展開激烈角逐，代表廣東隊出戰的陳艾森/朱子鋒獲得銀牌。即將退役的陳艾森在接受採訪時表示，自己很享受比賽，跳水生涯非常圓滿，賽後鞠躬是完美謝幕。



陳艾森剛過30歲生日，這位里約奧運會冠軍在賽後向全場觀眾鞠躬，代表對過去的謝幕。陳艾森在賽後混採區接受訪問時表示，自己最後的鞠躬，是有謝幕的意思。他寄語觀眾，“希望大家能享受全運會，這是全國最大的比賽，希望大家好好享受體育的魅力。”陳艾森說，賽後鞠躬是完美謝幕，“我已經要退役了。今天的發揮比較差，但是我很開心很享受這個比賽。沒有很在意成績，全身心享受比賽。”



陳艾森早前已經表示，十五運會是他最後一次參加全運會，希望自己能為廣東跳水傳承精神作出貢獻。新聞發布會上，陳艾森再次強調沒有失利的遺憾：“今天我沒有特別大的壓力，最主要還是享受整個比賽，今天整個氛圍特別好，我非常開心，然後我自己今天其實跳得一般般，最主要還是朱子鋒頂住了壓力，很開心朱子鋒能有這樣的一個表現，也希望他在之後的比賽和訓練當中都能找到自己的風格，然後賽出自己的水平。”



陳艾森還談到，自己的跳水生涯非常圓滿：“我把所有比賽的金牌都拿過了，我非常開心，而且我在跳水隊學到了非常多的東西，也遇到了非常多的人，他們一路以來幫助了我很多，每一位都教會了我很多。所以我的跳水生涯非常棒，非常開心，非常圓滿。”