無人機事件頻發　歐洲如何應對？

中評社北京11月8日電／7日上午，比利時列日機場因無人機干擾短暫關閉，這是近來歐洲多個機場發生無人機干擾事件的又一例。近兩個月來，哪些國家發生過無人機干擾事件？事件頻發的原因和責任人是否已經調查清楚？歐洲國家將採取什麼措施避免類似情況發生？



無人機事件發生在哪裡



新華社援引比利時媒體報導，類似7日發生的無人機干擾事件近日已在比利時發生多起。6日晚，布魯塞爾機場和列日機場因發現無人機後暫停運營約30分鐘；4日晚間至5日上午，布魯塞爾機場兩度中斷航班起降，導致多架到港航班備降其他機場，部分出港航班被取消，列日機場也一度關閉。同時，比利時小布羅赫爾空軍基地和弗洛雷訥空軍基地附近也發現了無人機。



6日下午，瑞典第二大城市哥德堡機場發現無人機，迫使十多個航班備降其他機場或被取消；5日，立陶宛維爾紐斯機場在發現一架無人機後對空域實施限制；德國柏林機場10月31日發現無人機，暫停航班起降近兩小時。



自9月以來，類似事件頻發。10月2日和3日，德國慕尼黑機場接連因疑似無人機入侵空域而臨時關閉，百餘個航班和近萬名旅客受到影響；9月23日，挪威奧斯陸機場因發現不明無人機關閉；9月22日晚，丹麥哥本哈根機場因發現多架不明無人機而暫停飛機起降約4小時；9月9日夜間，大量無人機進入波蘭領空，波蘭關閉相關空域和多座機場。

