巴基斯坦與阿富汗的新一輪會談未能達成協議

中評社北京11月8日電／巴基斯坦國防部長赫瓦賈·阿西夫7日表示，巴基斯坦和阿富汗代表團6日至7日在土耳其伊斯坦布爾市舉行的新一輪會談已結束，雙方沒有達成任何協議，會談進入無限期擱置階段。



新華社報導，阿西夫當天接受巴基斯坦媒體採訪時稱，阿方不願簽署書面協議。儘管阿富汗代表團表示將遵守口頭協議，但巴方認為這一承諾沒有實現的可能。



阿西夫強調，雙方此前達成的停火協議仍然有效。一旦阿方違反協議，巴方將予以適當回應。



巴基斯坦新聞與廣播部長阿陶拉·塔拉爾當天在社交媒體上發表聲明，感謝土耳其和卡塔爾發揮斡旋作用，表示巴方將繼續採取一切必要措施保護本國人民和國家主權。



塔拉爾表示，巴方對阿富汗人民懷有善意，並希望他們擁有和平的未來。同時，巴方始終堅持其原則立場，即阿富汗政府有責任遏制阿境內滋生的恐怖主義。



截至當晚，阿富汗方面未就新一輪會談發佈消息。



巴基斯坦和阿富汗邊境地區近期多次發生交火。卡塔爾外交部10月19日說，在卡塔爾和土耳其斡旋下，巴阿同意立即停火，並將繼續會談確保實現停火的可持續性。同月25日至29日，巴阿在伊斯坦布爾舉行會談，商討落實停火協議及加強安全合作的具體機制，但未能達成可行方案。本月6日新一輪會談開始當天，兩國邊境再度發生交火。