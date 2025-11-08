因為鄭麗文　沈富雄：賴清德恐怕沒法躺著連任

中評社台北11月8日電／2026年地方縣市長選舉，民進黨在各地的提名名單逐漸明朗，而國民黨在新任黨主席鄭麗文上任後，也將推出最強人選。外界認為2026縣市長選舉成敗，恐將會影響2028年“總統”大選。前“立委”沈富雄表示，鄭麗文當了國民黨主席，2028賴清德恐怕沒有辦法躺著連任了，因為放眼全台灣，綠營沒有像鄭麗文這樣的人物。



中時新聞網報導，主持人黃暐瀚7日在《POP撞新聞》節目中表示，2026年藍綠都一樣，如果民進黨攻城掠地，新北、台中、宜蘭、台東、嘉義等縣市，如果贏，當然賴清德不會下來，甚至還會更好。相對的，如果國民黨能夠把台南、高雄打下來，國民黨贏，鄭麗文當然又是大功一件，2026年又會影響到2028年。



沈富雄則表示，政治的事情，真的一夜之間可以變化很大。原本他認為如果鄭麗文當主席，賴清德躺著就可以連任；但現在他卻覺得，因為鄭麗文當主席，賴清德恐怕沒辦法躺著連任了。因為現在放眼全台灣，像鄭麗文這樣的人物，綠營並沒有啊，比如綠營現在的“大阿哥”是高雄市長陳其邁，陳其邁一點都不像鄭麗文，“二阿哥”則是“總統府”秘書長潘孟安。



至於國民黨籍的台北市長蔣萬安會連任嗎？沈富雄回應表示，當然。蔣萬安如果沒有連任，到他家吃飯。