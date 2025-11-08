賴喊“國旅加油”　王鴻薇酸：已進加護病房

中評社台北11月8日電／ITF台北國際旅展昨日開幕，湧入超過6.3萬人，賴清德親自出席，提出發展“國旅”的有利條件，並喊話“國旅要加油”，其言論引來國民黨“立委”王鴻薇開嗆，賴清德上任1年多，終於想到“國旅”產業了。



中時新聞網報導，王鴻薇在臉書提到，“交通部長”陳世凱今年3月曾發下要千萬旅客來台、爭取高端旅客來台的豪語，但是根據“交通部觀光署”統計，今年1至8月累計來台旅客僅545萬人次，出境達1261萬人次，觀光逆差達達716萬人次，到9月觀光逆差更達805萬人次。



數據顯示，去年統計台灣人出境旅遊消費總支出為9358億元，本土旅遊總支出僅有新台幣5158億元，造成旅館、交通等產業都受波及。不只是觀光產業的危機，更造成相關從業者家計受到影響。



因此，王鴻薇質詢時不斷詢問“交通部長”和“觀光署長”，“目前‘國旅′還有沒有救？”她狠酸，賴清德上任1年多來，在經歷了大罷免大失敗、“團結十講”、美國關稅談判未果等種種事件後，終於想到我們的“國旅”產業了。



王鴻薇嘆，現在“國旅”已經進加護病房了，賴清德才想起“國旅”現狀，但“國旅”在城鄉交通品質不便、旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展“觀光國家隊”？她認為賴清德和“交通部長”陳世凱應該務實瞭解問題，而不是只撒幣補助，否則無法建立本土良好的旅遊環境和品質，更無法提振觀光。