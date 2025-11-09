大中華共同體　丁守中提兩岸統一新模式

前“立委”、两岸发展研究基金会董事长丁守中（中評社 束沐攝） “中華傳統文化與兩岸命運共同體建設”論壇11月7－8日在上海華東師範大學舉行。（中評社 束沐攝） 中評社上海11月9日電（記者 束沐）“中華傳統文化與兩岸命運共同體建設”論壇11月7－8日在上海華東師範大學舉行，前“立委”、兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，兩岸法律都主張國家終極統一，應秉持兩岸命運共同體的精神，建立“雙制度”共容的“大中華生命共同體”，以和平合作避免兵戎相見。



兩岸形勢令人擔憂 美準備在台巷戰



丁守中首先坦言對兩岸現階段形勢不樂觀。他指出，賴清德比蔡英文更加反中、也不懂得作為少數執政的謙卑，“大罷免”最終導致大翻車。同時，美國一直視中國為最大威脅挑戰，也讓民進黨認為中美爭霸給“台獨”機會，進而全面倚美抗中。



他指出，美國要求台灣加強防衛韌性、延長兵役，大幅提升預算購買軍火，美軍顧問也在台灣協訓、準備城市巷戰，台灣已經成為國際公認的最危險地方，令人擔心。他保守估算，台海如發生軍事衝突，全球經濟至少損失10萬億美元，兩岸戰爭將造成災難、摧毀兩岸血緣文化與歷史感情聯結，世代仇恨將成為國家整合永遠的隱患與傷痛。



丁守中注意到，中國大陸的戰略定力非常穩定，但如果民進黨仍然堅持反中，美國繼續指導要求台灣提高防務預算，大陸繼續壓制境外勢力介入，台海難免發生衝突，令他相當擔憂。



兩岸法律都主張統一 命運共同體可爭取人心



丁守中認為，兩岸人民都是中華民族，同根同源、同語言、同文化、同歷史。兩岸的憲法、法律、包括《台灣地區與大陸地區人民關係條例》都反對分裂國土，主張國家終極統一。他相信，進行和平協商、不應兵戎相見，這是兩岸人民所樂見，不僅是政策選擇問題，更是民族大義的問題。



他認為，隨著世界舞台上中國人在經濟、科技等方面有優秀表現，西方反中勢力希望造成兩岸衝突。習近平主席強調命運共同體是平等相待、互利共贏、開放包容，以造福人民為根本追求，具有強大號召力，若運用於兩岸關係，多談兩岸命運共同體，必定能遏制外國勢力炒作和介入，減少台海政治風險。



丁守中說，自古以來，中國強調爭取人心、恩威並進。他認為，如果大陸對台體現命運共同體主張，推出更多陽光溫暖政策，為台灣民眾和台商提供一體化待遇，將更有利於爭取人心。

秉持共同體精神 兩岸制度差異下合作



丁守中認為，兩岸應該採用和平方式解決爭端，以協商代替對抗，以交流促進權益，以功能性合作連結兩岸人民福祉，從而真正促進和平統一。他認為，中國大陸處理好中美大國關係是和平解決台灣問題的關鍵，而和平解決台灣問題又是加速中華民族偉大復興的關鍵。



他認為，現階段兩岸應該秉持命運共同體的精神，探索並努力促成在雙方制度差異下共存合作、繁榮安全的“雙制度共容大中華共同體”統一新模式。他提議，推動兩岸交流應秉持核心原則：避談主權爭議、務實合作優先、聚焦人民利益，降低政治敏感度、善意互助、逐步推進技術性、事務性、非政治性領域合作，多層次溝通，官方低調、民間高調，讓合作利益全民看見。



丁守中認為，兩岸絕對不需要戰爭代理人，而是需要更多和平親善的代理人，面對民進黨阻礙兩岸交流來往、排斥大陸，大陸應該反其道而行，加強與台灣的交流，若台灣不開放，大陸就單方面開放，包括遊客、學生全面開放，降低兩岸機票價格，鼓勵更多台灣年輕人來大陸。



此次論壇由華東師範大學台灣研究院、華東師範大學南懷瑾研究院和上海海峽兩岸關係研究會聯合舉辦，來自海峽兩岸和香港的60餘名專家學者、青年學子齊聚華東師範大學，以兩岸命運共同體的學術視角，就兩岸傳承中華文化、兩岸關係與台灣民意、大陸對台政策以及兩岸文化交流新現象、新特點等話題展開交流探討。

