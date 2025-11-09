羅祥喜：兩岸文化交流在風浪中前行

中評智庫基金会秘書長羅祥喜（中評社 束沐攝） 中評社上海11月9日電（記者 束沐）中評智庫基金會秘書長羅祥喜在華東師範大學舉辦的“中華傳統文化與兩岸命運共同體建設”論壇上表示，兩岸文化交流總能在風浪中前行、於創新中發展，呈現出網絡化、青年化、民間化、多元化的鮮明時代特徵。



羅祥喜認為，儘管兩岸關係愈趨複雜嚴峻，但植根於共同歷史記憶與文化血脈的兩岸文化交流，展現出強大的韌性與生命力。在數字技術革新、青年世代崛起、民間力量勃興等新背景下，兩岸文化交流呈現出許多新特點。這些交流不僅增進了兩岸同胞的情感聯結與相互理解，更為中華優秀傳統文化的傳承創新注入了新的活力，成為維繫兩岸關係和平發展的重要紐帶。



羅祥喜認為，近幾年來兩岸文化交流越來越受到重視，交流的內涵和形式也有很多變化，其中最為顯著變化有五個：



第一，網絡成為兩岸文化交流的廣闊舞台。他認為，網絡文化成為兩岸文化交流的新形態，形成了與中華傳統文化、現代文化、全球當代潮流文化相結合的新型文化形態，對兩岸民眾產生巨大號召力。其中，新媒體平台成為重要陣地，兩岸網紅的跨海互動，形成了自發的、草根性的文化交流新管道，內容更接地氣，傳播更高效。



第二，全民共創成為兩岸文化交流的新特徵。他認為，有別於傳統兩岸文化交流，多由菁英團體、文藝專業界展開、社會大眾多為受眾的形式，在網路時代下，全民共創、多次創作成為兩岸文化雙向交流的特點。



第三，青年網民成為兩岸文化交流的生力軍。他認為，過去兩岸青年網民容易爆發矛盾、衝突，釀成負面輿情，但近年來兩岸新一代網民共同話語、共同經驗越來越多，可以本著相互欣賞的態度展開文化交流合作。



第四，同頻共振成為兩岸文化交流的主趨勢。他認為，從館長、鍾明軒，到《沒出息》，兩岸文化交流已經不再是“各做各的”，而是開啟了兩岸社會輿論同頻共振的新時代，兩岸90後、00後成為文化交流主力。

