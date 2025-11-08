中國海軍：福建艦艦載機滿編上艦不會等太久

中評社北京11月8日電／新華社報導，11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦在海南三亞某軍港入列。8日下午，中國海軍新聞發言人冷國偉海軍大校就福建艦部署地點、艦載機配備和中國海軍航母發展計劃等問題，接受記者書面採訪。



在回答福建艦是否會在三亞軍港部署時，冷國偉表示，福建艦是海軍現役噸位最大的艦艇，綜合考慮戰備需要、港口條件、保障能力、任務特點等因素，該艦常駐地為三亞軍港。海軍艦艇官兵常年岸上做客、海上為家。波瀾壯闊的遠海大洋，才是航母真正的家。未來，福建艦將常態出現在那片廣闊的舞台。



關於福建艦艦載機何時滿編上艦，冷國偉說，艦載機是航母戰鬥力的核心，福建艦建造的同時，殲-35、殲-15T、殲-15D等艦載戰鬥機、空警-600艦載固定翼預警機、直-20系列艦載直升機等配套裝備研製試驗工作也在按計劃穩步推進，至於何時能夠實現滿編上艦，他和大家一樣期待，相信不會等太久。



關於福建艦入列後是否還要繼續開展試驗試航，何時能夠形成實戰能力，冷國偉表示，福建艦是中國第一艘電磁彈射型航母，是海軍轉型建設跨越式發展的標誌性裝備，很多設備和技術都是第一次實際運用，入列後該艦將繼續深入開展相關試驗驗證，進一步檢驗平台系統穩定性，同時將按計劃安排艦機適配、編隊體系訓練等，不斷強化實戰能力。



在回答關於中國海軍下一步航母發展計劃時，冷國偉表示，中國發展和改進武器裝備，不針對任何國家和特定目標，不會對任何國家和地區構成威脅，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。對於中國航母的後續發展計劃，將根據國防需要綜合考慮。需要強調的是，中國的社會主義國家性質、走和平發展道路的戰略抉擇、獨立自主的和平外交政策，決定了中國奉行防禦性國防政策始終不變。



有記者問，航母命名一直是外界比較關注的話題，很多網友都在網上發聲為自己的省份爭取航母命名權，能否透露哪些省份被納入了“航母命名庫”？冷國偉告訴記者，根據中國人民解放軍海軍艦艇命名相關規定，航空母艦以省級行政區劃命名，在命名過程中還會綜合考慮各省、區、市申請意願等因素，最終報中央軍委批准後確定。至於“航母命名庫”，並不存在這樣一個名單，後續如果有相關的最新消息，將會第一時間和大家分享。